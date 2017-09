Občutite strast flamenka, kot ga vidita Anja in Voranc

Predstava je osnovana na plesu flamenka. (Foto: Milena Rupar)

Mladi igralec Voranc Boh ima pestro jesen. Poleg tega, da snema priljubljeno serijo Reka ljubezni in se hkrati pripravlja na premiero muzikala Rent v MGL, je nastopil tudi v plesno-igrani predstavi Kamniti čevlji, ki je osnovana na plesu flamenka, katerega struktura med predstavo doživlja številne preobrazbe. K sodelovanju ga je povabila njegova partnerica koreografinja in plesalka Anja Mejač. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, predstava Kamniti čevlji pa predstavlja njeno magistrsko nalogo na akademiji za gledališče, radio, film in televizijo.

Anja je predstavo snovala dve leti, zadnje leto pa je bilo še posebej intenzivno. S plesom se ukvarja že vse življenje, začela pa je z džez baletom in stepom. Ko je živela v Madridu, se je navdušila nad flamenkom, ki ga je trenirala štiri leta. ''Na nek način je bil to moj povratek nazaj k plesu, zato sem hvaležna in zato imam flamenko tako rada, ker me je prepričal in mislim, da me je pripeljal na pravo pot,'' je za 24ur.com povedala Anja, ki si je zaželela, da bi predstavo ustvarila skupaj z igralcem, ki ima tudi glasbeno izobrazbo, da bo lahko sledil ritmom. In točno to je našla pri svojemu partnerju Vorancu, z njegovim igralskim vložkom pa je zelo zadovoljna.

