Obvezna oprema za vroče poletne dni

SONCE JE NAJHUJŠI SOVRAŽNIK TELESNIH POSLIKAV IN IMA DOKAZANO NAJMOČNEJŠI VPLIV NA BLEDENJE BARV TETOVAŽE TER STARANJE KOŽE.

TRGU PREDSTAVLJAMO PRVO MAZILO Z VISOKO ZAŠČITO PRED SONCEM, KI TETOVAŽE PRED NEVARNIMI SONČNIMI ŽARKI OBENEM ŠČITI IN NEGUJE!

TATTOO CARE SUN PROTECTION je prvo mazilo z aktivno formulo, ki tetovaže ščiti pred škodljivimi UVA in UVB žarki. Mazilo po njegovem nanosu na mestu tetovaže tvori dvojno zaščito - prepreči bledenje barv na eni in staranje tetovaže na drugi strani, zaradi svoje strukture pa koži nudi visoko zaščito in dolgotrajno,

ZAKAJ UPORABLJATI MAZILO TATTOO CARE SUN PROTECTION?

Izgled večine sončnih krem in losjonov je bele, motne barve, saj so po sestavi emulzije in jih zato uvrščamo med emulzijske gele. Emulzije se pripravijo z mešanjem oljne in vodne faze (ki se sicer med seboj ne mešata) in so stabilizirane z emulgatorji. UV filtri so običajno vodotopni ali topni v olju, emulzija pa vsebuje kombinacijo teh filtrov. Prav tako se večina krem, ko pride v stik z vodo, zaradi svoje sestave hitro spere, in posledično na koži ne tvori več nobene zaščite.

Razlika med kremo in mazilom je v tem, da ima zunanja faza mazila masten značaj in se ne spira z vodo, zato mazilo kožo dolgotrajno zaščiti pred sončnimi opeklinami. Tattoo Care Sun Protection ni navadna krema, body losjon, maslo ali vosek. Je mazilo, posebej razvito za nego tetovirane kože z aktivno formulo, ki zagotavlja visoko, dvojno zaščito, nudi globinsko navlaženost ter naravno vodoodpornost. Tako naše tetovaže ter kožo obenem ščiti in neguje!

Tattoo Care Sun Protection je dermatološko testirano in je primerno za vse tipe kože. Mazilo ne vsebuje parabenov in ni preizkušeno na živalih.

KAKAVOVO MASLO

100 % naravno kakavovo maslo in njegove zaščitne lastnosti kožo zavarujejo pred vetrom in suhim zrakom. Poleti se čudovito obnese kot vlažilna nega pred ali po sončenju, saj ohranja vlago v koži in jo dobro zaščiti. Pomaga tudi pri celjenju opeklin in obnovi kože. Zaradi svojih vlažilnih lastnosti učinkovito preprečuje nastanek suhe in hrapave kože ter jo naredi gladko, voljno in svilnato. Primerno je za kožo obraza in telesa, obnese pa se za vse tipe kože.

BISABOLOL

Bisabolol je komponenta naravnega eteričnega olja kamilice in ima dokazano zdravilne učinke na našo kožo. Jo pomirja, deluje protivnetno, protimikrobno in pospešuje celjenje ran. Raziskave so pokazale, da uspešno regenerira tudi poškodovano kožo od UVA žarkov (po sončenju). Ni toksičen in je primeren tudi za zelo občutljivo kožo.

ALANTOIN

Alantoin je izredno dobro poznana aktivna učinkovina, ki se nahaja v zdravilni rastlini imenovani gabez. Na kožo deluje blagodejno in nam zagotavlja zaščitni učinek pred škodljivimi UV žarki. Najbolj poznan je po tem, da izboljšuje vlažnost, mehkobo kože, preprečuje draženje, ni toksičen in pospešuje naravno regeneracijo kože. Odlično deluje na kožo, opečeno od sonca, zato je priporočljiv tudi kot nega po sončenju.

MANDLJEVO OLJE

Pomirja kožne iritacije in ima odličen anti-aging učinek. Je eno izmed najboljših olj za nego kože in močan naravni antioksidant. Bogato je z vitamini, minerali in maščobnimi kislinami, ki kožo vlažijo, mehčajo in preprečujejo njeno izsušitev. Pospeši obnavljanje kožnih celic, suho kožo zmehča, razdraženo pa prijetno pomiri. Zaradi obloge, ki jo tvori, nas odlično zaščiti pred zunanjimi vplivi.

VITAMIN E

Pospešuje celjenje kože, nevtralizira proste radikale in deluje kot najmočnejši, naravni antioksidant. Ko žarki preidejo v kožo, lahko reagirajo z naravnimi komponentami kože, pri čemer nastajajo prosti radikali, ki lahko poškodujejo komponente kože z mehanizmi prenosa energije. Antioksidanti te mehanizme zaustavijo ali nevtralizirajo proste radikale in tako nudijo sekundarno stopnjo UV zaščite!

JOJOBINO OLJE

Kožo vlaži, hrani in jo varuje pred vplivi okolja čez cel dan. V kožo se vpije hitro in ne pušča mastnega videza.

Navodila za uporabo:

V času izpostavljanja soncu na tetovirano kožo nanesite mazilo v zadostni količini, večkrat dnevno.

Mazilo odlično deluje tudi kot vlažilna nega po sončenju. Kožo pomiri, neguje in jo globinsko navlaži.

Priporočilo: upoštevajte splošno veljavna pravila za varno sončenje.

Shranjevanje: Shranjujte pri temperaturi do 25°C. Izdelka ne izpostavljajte direktno soncu. Za zunanjo uporabo. Priporočljiva je uporaba pred in po sončenju, večkrat dnevno.

POSKRBITE, DA BOSTE KOŽO CELO POLETJE OHRANILI ZDRAVO IN VOLJNO, SVOJO TETOVAŽO PA LEPO IN BARVITO CELO ŽIVLJENJE!

Naročnik oglasa je Jasna Grbić s.p.