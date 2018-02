Od jeznega mladeniča pri KuZlah do še vedno aktivnih Kingstonov: vse to je Dare Kaurič

Dare bo knjigo uradno predstavil na valentinovo. (Foto: osebni arhiv)

Poleg udejstvovanja v matični skupini Kingston, se Dareta Kauriča mnogi spominjajo tudi po aktivni vlogi v legendarni punk skupini KuZle, ki je bila pravzaprav tudi začetek njegovega avtorskega ustvarjanja, tako glasbenega kot tudi pesniškega. Knjiga vsebuje nekakšno ''the best of'' zbirko njegovih poezij, od prvih pesmi objavljenih v reviji Mladina, Mlada pota, Mentor, Fontana, pa vse do zadnjih, aktualnih, zbranih v tej knjigi. Le te se prepletajo z izbranimi besedili, napisanimi za različne glasbene izvajalce od KuZl, Bojlerja, Kingston ...

Knjiga v prvem delu prinaša 69 pesmi (od tega trije prevodi Jolke Milič v italjanščino), v drugem pa še preko 40 fotografij iz vseh obdobij avtorjevega javnega delovanja in zasebnega življenja. Dragoceni fotografski posnetki pomembno dopolnjujejo celotno podobo ustvarjalca, saj ga postavljajo v konkreten čas in kraj. Od simpatičnega otročička z mamo Anico ter očetom Pajom in jeznega mladeniča pri KuZlah, do še vedno aktivnih Kingstonov. Vse to je Dare Kaurič.

Dare z Grego Skočirjem (BFM), medtem ko sta čakala na nastop na lanskem tradicionalnem festivalu Pivo in cvetje. (Foto: Klemen Ogrizek)

''Leta 2018 se torej Dare Kaurič končno pridružuje slovenskemu parnasu z zbirko ironično-satiričnih, na nekaj redkih mestih ljubeznivo sarkastičnih ali samo ljubeznivo ljubezenskih, pretežno pa trpko kritičnih in absurdno prevratniških pesmi, ki bralca s svojimi prefinjeno prikritimi poantami včasih potrepljajo po rami, drugič potrkajo po čelu in najpogosteje neusmiljeno usekajo v srce in možgane ter sesujejo do temeljev,'' je zapisala recenzentka knjige mag. Milanka Trušnovec.

Daretov prvi band, ki se je imenoval Ratrag. Prvi na fotografiji je Iztok Turk, prav tako Daretov soborec v KuZlah in kasneje kot producent v mnogih drugih projektih, odgovoren tudi za produkcijo skupine Laibach in Jana Plestenjaka. (Foto: osebni arhiv)

Dare z Dušanom Moravcem - zdaj priznani režiser dokumentarnih filmov, nekoč pa Daretov soborec v KuZlah - na veselici v Kulturnem domu v Spodnji Idriji. (Foto: osebni arhiv)

Člani zasedbe KuZle po več letih skupaj na promociji plošče "Še pomnite, tovariši?" in na premieri filma "KuZle dokumentarec". (Foto: Robert Zabukovec)