Ona bo plesala, mož bo 'varuška'

Izvrstna plesalka Jagoda Batagelj se je za šov Zvezde plešejo dobro organizirala. (Foto: Miro Majcen)

Izvrstna plesalka Jagoda Batagelj, ki bo plesala z glasbenikom Dejanom Krajncem,

Jagoda na prvo mesto vedno postavlja družino. (Foto: osebni arhiv)

že s polno paro trenira za začetek šova Zvezde plešejo, zato je morala dobro organizirati obveznosti z družinskim življenjem. "Ja, res sva se morala kar zorganizirati in Jurij je res zlat očka. Da bi bilo meni lažje, je celo odpovedal povabilo za učenje v tujini in ostal doma, saj je bila Iva prejšnji teden bolna in sva se odločila, da tudi ta teden še ne bo šla v vrtec, zato jo on čuva doma. Ves čas se igrata, pojeta in plešeta, on pa ji tudi kuha in skupaj uživata dokler mami ne pride domov s treninga," je povedala očarljiva Jagoda.

Priznana plesalka kljub vsem uspehom družino postavlja na prvo mesto. "Iva je za naju vedno na prvem mestu in vse podrediva tako, da je najbolje zanjo. Res nas čaka nekaj napornih mesecev, vendar bo sedaj nastopil čas, ko bosta tatko Jurij in mala Iva Valentina končno imela tudi nekaj časa samo zase. Mami pa je itak vsako prosto minuto tudi na razpolago za igro in rajanje," je še povedala nasmejana Jagoda.