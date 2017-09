Ozračje v Tivoliju razgreli tekači in Severina, ki priznava: Tečem samo za sinom

Moški so odvrgli kravate, ženske sezule visoke pete … In se podali v dir. Poslovni svet je za en dan postal športni in Tivoli se je prelevil v tekaško progo na štafetnem teku Merkur Business Run. Sodelovale so tudi ekipe 24ur.com ter informativnih oddaj 24UR in Svet, za eksploziven zaključek pa je poskrbela pevka Severina.