Pandurjev Faust v Beogradu, nato potuje še v Peking

V vlogi Fausta blesti igralec in ravnatelj Drame Igor Samobor. (Foto: Aljoša Rebolj)

"Pričakujemo veliko obiskovalcev, saj so predstave ljubljanske Drame v Beogradu vedno dobro obiskane, prav tako pa je Beograd vedno z navdušenjem sprejel predstave Tomaža Pandurja, tako da vlada v mestu nestrpno pričakovanje današnje predstave Faust," je povedal vodja odnosov z javnostmi Jernej Pristov.

Po gostovanju v Srbiji se SNG Drama Ljubljana odpravlja v Peking. (Foto: Aljoša Rebolj)

Po gostovanju v Srbiji se SNG Drama Ljubljana 25. junija odpravlja v Peking, kjer se bodo s Faustom predstavili tri večere zapored: 30. junija ter 1. in 2. julija, ko bodo na glavnem odru Pekinškega ljudskega umetniškega gledališča odprli tamkajšnji mednarodni gledališki festival. "Predstavniki kitajskega gledališča so si predstavo ogledali junija lani v Ljubljani, brez nadnapisov, samo v slovenskem jeziku, in bili kljub temu tako navdušeni, da so jo nemudoma povabili v Peking in se vsestransko angažirali, da bi jih lahko obiskali s Faustom," je povedal Pristov.

Gostovanje Pandurjevega Fausta v Pekingu predstavlja prvi obisk kateregakoli slovenskega gledališča na Kitajskem ter hkrati prvo sodelovanje z omenjenim gledališčem. Na posebnem dogodku, ki ga ob gostovanju pripravlja gostiteljsko gledališče iz Pekinga, bodo ob pogovoru o Faustu, SNG Drama Ljubljana in Tomažu Pandurju tudi širše predstavili slovensko gledališko umetnost in Slovenijo.

Konec oktobra oziroma v začetku novembra SNG Drama načrtuje vrnitev Fausta v Mehiko, tokrat v Gudalajaro, kjer bodo z dvema predstavama sodelovali pri poklonu Tomažu Pandurju, ki ga bodo takrat pripravili Mehičani.