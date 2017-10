FOTO: Petek, 13., bradačem ni prišel do živega

Ena najbolj vročih komedij jesenske in zimske sezone Brade je po razprodanih predstavah v Mariboru, Ljubljani, Kranju in Izoli, razprodala tudi dvorano SiTi Teatra BTC. A bradati trio ni ničesar prepustil naključju. Boštjan Gorenc - Pižama, Perica Jerković in Gašper Bergant so gradivo, potem ko so ga pred dobrega pol leta začeli zbirati, do zadnjega pilili na odprtem mikrofonu v klubu smeha 10ka, pa še ga bodo, pravijo, v predstavah, ki se nenehno spreminjajo.

V komediji se namreč prepletajo stand up, skeči, ki dajejo občinstvu vpogled v zakulisje scene, ter improvizacija, ki dela vsako izvedbo unikatno. Predstave bogatijo tudi trije zelo prepoznavni slogi nastopajočih mojstrov: Bergantova hribovska črnina, Pižamov intelektualni slog z enovrstičnicami ter Perićine filigransko izpiljene družinske zgodbe. Trije pristopi za različne okuse, ki se odlično zlivajo v celoto, ali kot bi rekli ustvarjalci: "V bradovščini je moč!"

Brade so tudi tiste, ki so jih združile, pravi komik Gašper Bergant, ki se je za brado odločil iz varčevalnih vzgibov: "Najprej sem mislil, da se mi ne bo treba z britjem ukvarjat, pol sem pa ugotovil, da skoraj nič ne prišparaš, ker so brivci dražji, kot bi si človek mislil." Mu pa brada zdaj pomaga tudi pri osvajalskih podvigih: "Mi daje dodaten šarm, ker nimam več 'bejbi fejsa'."

"Nekdo se je moral sleči, pa sem potegnil kratko," pravi Gašper Bergant. (Foto: Aleš Rosa)

Bradati mojstri komedije so zbrali ogromno šal, a vseh na odru niso mogli uprizoriti: "Imamo toliko for, a so mnoge preveč 'insajderske', zato smo se morali vprašati, koliko ljudi v dvorani bi jih dejansko razumelo, tako da smo uprizorili le jagodni izbor."

Z bradači so se sinoči zabavali tudi številni medijski znanci, komiki, gledališki in medijski ustvarjalci, ob Perici pa je rojstni dan praznoval še en vse bolj prodoren slovenski komik, Marko Žerjal. Bradata turneja se bo nadaljevala po Sloveniji, kjer se bodo komiki predstavili že vsaj v 20 predstavah.