Plesne zvezde se znajdejo tudi za štedilnikom

Znani obrazi radi skrbijo za svoje fit telo, kar vključuje tudi zdravo prehrano. In tokrat so se družili ob otvoritvi ene izmed največjih trgovin s športno prehrano, pripomočki in oblačili v Evropi. Pomerili so se tudi v peki okusnih beljakovinskih palačink, njihove izdelke pa je ocenila stroga sodnica oddaje Master Chef Slovenija Alma Rekič.

Na otvoritvi trgovine se je zbralo veliko število ljudi, med njimi znani obrazi oddaje Zvezde plešejo, Leticia Slapnik Yebuah, Iryna Osypenko Nemec, Urška Vučak, Dejan Vunjak, Denis Porčič Chorchyp. Palačinke sta pekla tudi Filip in Blaž oziroma FB acrobatics, skupaj z atletinjo Manco Šepetavc. S torto in palačinkami pa so se sladkali še pevec Werner z ženo Andrejo, osebni trener in Proteini.si ambasador Nejc Kofler, novinar Tomaž Mihelič, žirantka v oddaji Znan obraz ima svoj glas Irena Yebuah Tiran, Klemen Bučan, ki je skrbel tudi za dobro glasbo, raper Zlatko, nogometaš Nejc Vidmar skupaj z ženo Sandro in mnogi drugi.

Kdo je spekel najboljše palačinke? Alma pravi, da so se vsi zelo potrudili, nekateri so bili bolj izvirni pri izgledu, drugi pa bolj pri okusu. Vsi udeleženci pa so se strinjali, da bodo slastne beljakovinske palačinke z veseljem pekli tudi doma in jih izboljšali še s slastno Chocotello. Za konec pa še nasvet Denisa Chorchypa za pripravo palačink: "Delajte jih s srcem, tudi, če pri sestavinah naredite malce po svoje in dodate malce več pripravka za palačinke in manj vode, ne bo nič narobe, zagotovo bodo okusne. In še nekaj, te super palačinke, ki jih ponujajo na Proteini.si, so narejene v samo 2 minutah in to je res vrhunsko."