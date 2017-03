Po priljubljenem igralcu lezli ščurki

Simon Cirkulan, urednik in kreativni direktor revije Voom Magazine, je za prvo številko revije, ki je v celoti v angleškem jeziku, k sodelovanju povabil igralca Klemna Janežiča, člana ansambla SNG Drama Ljubljana in zvezda priljubljene serije Usodno vino. Ta je za revijo posnel nekaj zanimivih umetniških fotografij, ki so seveda popolnoma drugačne, kot smo jih bili pri njem vajeni do zdaj.



''Klemen zna spretno kombinirati komercialne stvari z umetniškimi in tudi neodvisnimi. V svojih zgodbah, ki jih ustvarja v Drami in v lastnih projektih, je odličen. Sploh v gibu ... tudi njegov magisterij iz umetnosti giba to dokazuje. In tudi ta gib je v tej naši zgodbi, ki smo jo naredili s Klemnom, prišel zelo prav. Naredil je točno to, kar sem jaz kot kreativni direktor želel. Zraven sem dodal še živali, ki pri ljudeh vzbujajo neke strahove. Želeli smo sporočiti, da ni vse tako grozno in grdo, kakor se zdi na prvi pogled,'' je za 24ur.com povedal Simon Cirkulan, ki je pojasnil, zakaj revija, kjer gre za prepletanje modne vsebine s kulturo in umetnostjo, izhaja v angleščini.



''Prednost, da je revija v angleščini, je v tem, da naše talente damo na tržišče v tujino, kar je odlično. Če bi imel revijo v slovenščini, bi bilo dobro, ampak pri dveh milijonih ljudi mogoče 0,1 odstotka ljudi zanima takšna vsebina. Ljudje posegajo po drugačnih stvareh, zato se mi zdi bolj vredno to, da tiste, ki se res trudijo, to pomeni talente, umetnike in kulturnike, da potiskamo ven v ljudstva, ki to več kot dovolj cenijo.''

Klemen o snemanju: ''Sprva je bilo malo čudno, ampak potem sem pa začel res uživati.'' (Foto: Urša Premik)

Simon je po izobrazbi biolog, po duši pa umetnik, zato tudi v svoje zgodbe, v umetniškem in kulturnem smislu, vključuje naravo in živali. Klemen Janežič je bil nad sodelovanjem več kot navdušen.



''Simon mi je najprej predstavil malo drugačen koncept 'photoshootinga'. V bistvu sem delal z zelo mlado ekipo in sem bil poleg Simona najstarejši, kar me je kar presenetilo (smeh), ampak moram izpostaviti, da so bili vsi izjemno profesionalni. Fotografinji Urši sem že na začetku rekel, da nisem 'model', s katerimi je verjetno vajena delati in se je lepo nasmejala in rekla: 'Hvala bogu.' Pri poziranju mi je pustila prosto pot in mi rekla: 'Počni, kar hočeš.' Sprva je bilo malo čudno, ampak potem sem pa začel res uživati in moram reči, da sem s fotografijami, ki sem jih videl, zelo zadovoljen. Urša je svoje delo super opravila. Definitivno najboljši 'photoshooting', kar sem jih imel,'' je dejal Klemen, ki pa ga je na snemanju čakalo še eno presenečenje – ščurki.

''Do mene pristopi Simon in mi reče: 'Ej, kako si ti s ščurki?' Odgovorim mu: 'Ne vem, kako pa so ljudje na splošno s ščurki?' Nato dvigne zaboj in pred seboj zagledam štiri ščurke. 'Zanimivo', si rečem. Nato me vpraša, če bi poskusil pozirati z njimi. Pomislim: 'Saj je treba poskusit vse' in sem privolil,'' je bil pogumen mladi igralec, ki se je s ščurki odlično znašel.

''Bili so štirje madagaskarski sikajoči ščurki, tri samice in en samec. Najhujše je, ker samec tvori zelo značilne glasove, nekakšno sikanje (del njihovega obrambnega mehanizma). Na sebi sem imel spodnjo majico. Hitro mi je postalo čisto organsko, in med fotografiranjem sem spustil eno samico na roko, potem so mi dali drugo kar na obraz, potem sem se pa že s to lahko igral … v nekem trenutku je ena že skoraj padla, smo jo ujeli. V bistvu so se mi ščurki zelo prikupili. Seveda imamo vsi neke predsodke pred temi ščurki, ampak to so prav fascinantne živali glede sevanja (op. a., Ščurki prenesejo kar 130x več radioaktivnega sevanja gama žarkov kot človek.) in prav tako za igralca, umetnost in inspiracijo ... vse skupaj je bila ena odlična izkušnja,'' opisuje Klemen, ki je za omenjeno revijo spregovoril o Sloveniji, predsodkih in strahovih, občutjih in umetniškem ustvarjanju.

Ekipo, ki je sodelovala na snemanju fotografij, so sestavljali: Urša Premik (fotografinja), Jani Ugrin (asistent), Taja Koželj (vizažistka) in Simon Cirkulan (kreativni direktor in styling).

Utrinke Klemnovega snemanja si lahko ogledate v fotogaleriji.