Po zaslugi šova Ljubezen po domače nič več samska

Matej vsem, ki bodo v novi sezoni šova Ljubezen po domače iskali sorodno dušo, svetuje, naj poslušajo sebe, saj jih bo srce pripeljalo tja, kamor v resnici želijo priti.

V resnici so se že med samim šovom kresale iskrice med danes 26-letnim Matejem Ruparjem iz Sela pri Robu in 19-letno Urško Špacapan iz Žalca, ki pa je gledalci niso imeli priložnosti spoznati, saj ni bila ena od kandidatk. Tudi sama je namreč Mateja spremljala prek televizijskih zaslonov. In medtem, ko so se dekleta v šovu borila za njegovo naklonjenost in je prihajalo do hude krvi, je postavnega škorpijona srce vleklo k njej.

V zadnji oddaji, ko sta se s kandidatko Uršo Škofic podala na, kar naj bi bilo romantično potovanje v Budimpešto, se je ta zaman spraševala, kaj neki ga zadržuje, da se ne odzove na njeno več kot očitno zapeljevanje in željo po intimnosti. Odgovor je dobila šele po koncu šova.

Nasmeh, ki pove več kot tisoč besed. (Foto: osebni arhiv)





Matej še danes čuti, da je, kljub morda malce večji razliki v letih, našel tisto pravo, saj sta si zelo podobna in zanimajo ju enake stvari. Več kot očitno je, da njegova Urška obožuje konje in je prava country mačka, zato je v njegovih očeh nič drugega kot sanjska ženska.

Jani vsem, ki bodo v novi sezoni šova Ljubezen po domače iskali sorodno dušo, svetuje, naj se ne ozirajo na negativne komentarje in naj ostanejo takšni kakršni so.

Drugi, ki je po zaslugi šova Ljubezen po domače našel sorodno dušo, pa je delavni in vedno nasmejani 25-letni Jani Zorec s Ptuja. Imena svojega dekleta nam ni želel izdati, saj se ta noče izpostavljati, zaupal nam je samo to, da mu je po koncu šova napisala čisto pravo pismo in priložila fotografijo. Jani: "Če ne bi bilo šova, se ne bo spoznala, ker ona niti ne uporablja Facebooka." Jani jo je tako lahko kontaktiral, jo peljal na zmenek in ujela sta se.

Jani Zorec ima zlate roke in zlato srce. Nič čudnega, da so mu zvezde namenile srečo v ljubezni. (Foto: POP TV)

Jani je rojen pod srečno zvezdo. Ne samo, da je našel dekle svojih sanj, priložnosti se mu nabirajo tudi v poslovnem življenju. Na njegovi kmetiji zaradi prepoznavnosti, ki jo je pridobil v šovu, beležijo še več naročil za domače dobrote, povečali so tudi čredo. Jani z nasmehom zaključi: "Pestro je." In naj tako tudi ostane.

Obema paroma želimo, da bi ljubezen cvetela še naprej in da bi enkrat v prihodnosti v Selu pri Robu in v Mestnem Vrhu na Ptuju odmevali poročni zvonovi in otroški jok.