Počitnice v naravi na in pod Pohorjem: pobeg vročemu poletju!

In če ste mislili, da je Pohorje zanimivo samo med smučarsko sezono, ste se krepko zmotili. V poletnem času nam pohorske strmine ponujajo številne možnosti rekreacije in sprostitve. Sprehajanje, pohodništvo, tekanje, kolesarjenje, jahanje in še mnogo več. Daleč stran od mestnega vrveža in stresnega vsakdana.

Zato je poletje pravi čas, da izkoristit pohorske pakete, ki so jih posebej za vas pripravili v družbi Terme Maribor. Na ali pod Pohorjem boste svojo dušo in telo lahko napolnili z energijo v izbranem hotelu Term, kjer vas poleg kopice aktivnosti pričakuje tudi idilična narava in sproščujoče okolje. Nepozaben oddih, primeren za družine, pare in starostnike, bo vaše telo napolnil z novo energijo.

Prva all inclusive ponudba v osrčju neokrnjene narave!

Aktivno preživljanje poletnih počitnic postaja vse bolj popularno dopustovanje, tako za mlade družine kot tudi pare in starostnike. In prav narava je idealna rešitev za oddih pred vsakodnevnim stresom, kjer se lahko "odklopite" in popolnoma sprostite. Prav zato so v Termah Maribor za vas pripravili posebno, All inclusive ponudbo, ki nudi prvo tovrstno doživetje pri nas. Nekaj drugačnega in povsem novega, saj boste lahko all inclusive oddih prvič doživeli na 1.050 metrih nadmorske višine.

Ob tem pa so posebej za vas pripravili kopico aktivnosti. Prehodite lahko energijsko pot Bolfenk in se očistite negativnih misli, zagrabite pohodne palice in se prepustite pohodniški poti, da vas ponese skozi mir in tišino pohorskih gozdov, se odpravite na organiziran pohod na razgledni Stolp, .... Bodite zraven, ko narava zasije v vsej svoji lepoti in bivajte v enem izmed hotelov na Pohorju. V hotelih Bellevue, Bolfenk in Videc vas bodo razvajali z all inclusive ponudbo, ki zajema samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo, za povrh pa še dopoldanski in popoldanski prigrizek. Pa še to, otroci do 6. leta starosti bivajo brezplačno! Torej, ste se že odločili, kateri hotel na Pohorju boste izbrali?

Zeleni paket pod Pohorjem

Pod obrobjem Pohorja se nahaja hotel Habakuk, ki ponuja romantičen pobeg iz mesta, wellness razvajanje, športne aktivnosti in kulinarične presežnosti. Tako imenovan Zeleni paket vas bo popeljal na popoln oddih, kjer se boste lahko v vročih dneh namakali v termalni vodi wellnes kompleksa, poskrbeli za vašo linijo z neomejenim vstopom v fitnes center, obiskali mestno središče mesta Maribor in se nato odpravili tudi z gondolo na vrh Pohorja. Čez dan lahko tako izkoristite pohorske planinske poti in se podajte do številnih naravnih znamenitosti, ki jih ponuja Pohorje. Vse adrenalinske navdušence izzivamo tudi na drzen spust z gorskimi kolesi v Bike parku Pohorje. Tiste, ki ste bolj »umirjene narave«, pa vabimo na sproščujočo aromaterapijo v Beauty center hotela Habakuk.

Združite prijetno s koristnim in poskrbite, da bodo letošnje počitnice drugačne in edinstvene. Zadihajte svež zrak in se prepustite idili narave pod drevesnimi krošnjami Pohorja. Že od 59 EUR na osebo vas pričakuje All inclusive paket na Pohorju in že od 63 EUR na osebo Zeleni paket pod Pohorjem. Pri slednjem lahko ob rezervaciji nad 3 noči otrok do 12. leta biva brezplačno.

