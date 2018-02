Poglejte, kakšne mišice se se skrivale pod MasterChef predpasnikom

Sašo Bertoncelj se bo te dni mudil v Avstraliji, kjer bo potekal svetovni pokal v moški in ženski športni gimnastiki. Pred odhodom v Melbourne je povedal, da se veseli nove tekmovalne sezone, saj v njo vstopa zelo dobro pripravljen. Sašo: "Ponovno se bom boril za to, da dokažem, da sem še vedno med najboljšimi na svetu. Ampak če se smem malo pohecati, to ni sprememba. (smeh)"

Tako je, če treniraš 4 do 5 ur na dan. (Foto: Facebook)

Sašo se vseskozi podaja novim izzivom naproti. (Foto: osebni arhiv)

In to so dobri obeti za nove uspehe našega odličnega telovadca, ki smo ga imeli priložnost spoznati tudi kot odličnega kuharja, kje drugje kot v oddaji MasterChef. Sašo se spominja: "Vse skupaj je bila ena zabavna, zanimiva, poučna življenska izkušnja. Nova kuharska znanja, ki sem jih pridobil v oddaji, so mi dala zagon, za nadaljne učenje in iskanje novih znanj na tem področju."

Sodelovanje v oddaji MasterChef je na njegovo življenje vplivalo tudi v smislu odpiranja novih priložnosti. Sašo: "S pridobljenim znanjem, predvsem pa z ljubeznijo do kuhanja, sedaj v povezavi z mojim športom, ter skupaj s svojim pokroviteljem mesečno pripravljamo različne kratke objave za splet, s področja kulinarike znotraj obširnejšega koncepta FOOD BLUZ."

Po fantastičnih dosežkih v športu in novih priložnostih v kuhariji pa se je Sašo pred kratkim razveselil še prihoda novega družinskega člana, na njegovo veliko veselje zdravega fantka Jake. Sašo: "Veselim se družinskega življenja in, skupaj z Nino, odraščanja najinih dveh fantov." Tako kot se veseli tudi nove sezone šova MasterChef Slovenije, ki jo bo z veseljem spremljal.

