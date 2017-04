Poklon Tomažu Pandurju

Da ni bil s tega sveta, so nekateri mnenja o režiserju Tomažu Pandurju, ki je umrl pred enim letom. Zato se mu je ljubljanska opera poklonila s premiero baletne predstave Simfonije otožnih pesmi, ki jo je pred sedmimi leti v berlinskem nacionalnem baletu režiral pokojni Tomaž Pandur. Vsi režiserjevi sodelavci, ki so bili takrat z njim, so sodelovali tudi pri ljubljanski predstavi.