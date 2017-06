Poletna idila: Tako Tina Maze uživa z Ivico Kostelićem

A post shared by Ivica Kostelic (@ivicakostelic) on Jun 22, 2017 at 1:26am PDT

Izjemno uspešen nekdanji hrvaški smučar Ivica Kostelić, brat legendarne hrvaške smučarke Janice Kostelić, uživa v prvih poletnih dneh. Na Instagramu je objavil fotografijo, na kateri se vozi v čolnu v družbi svoje žene Elin, njunih dveh sinov Ivana in Leona ter naše nekdanje alpske smučarke Tine Maze in njenega partnerja Andree Massija. Pod fotografijo je Kostelić zapisal: "Uživanje v dobri družbi."

Tudi Tina Maze je na Instagramu objavila eno morsko fotografijo, na kateri nosi lahkotno poletno obleko, sončna očala in slamnati klobuček. Pod fotografijo je zapisala: ''Uradno je: Začelo se je poletje.''

Ivica in Tina sta že več let dobra prijatelja. Odkar sta oba zaključila svoji karieri in se poslovila od zimskih strmin, pa imata več časa za druženje in uživanje v morskih aktivnostih.