Pomladne dobrote iz čemaža, kopriv in regrata

V reviji Zdravi recepti na vas čaka slastna zbirka veganskih in vegetarijanskih spomladanskih receptov.

Šparglji na našem krožniku – slastni zdravi recepti Emilije Pavlič

Priljubljena kuharica Emilija Pavlič je tokrat pripravila zdrave jedi z beluši. Preverite njene recepte in naj iz vaše kuhinje zadiši po ajdovi kaši z beluši, zdravi različici pice z beluši in lečo in juhi iz belušev s proseno kašo.

Pisane regratove jedi

Regrat ni samo okusna, ampak tudi izjemno zdrava popestritev jedilnika, regratova solata pa še zdaleč ni edini način, kako uporabiti to zdravilno rastlinico, ki razstruplja in čisti telo. Preverite, kako lahko pripravite vegansko razstrupljevalno kremno juhico iz regrata in cvetače, ki bo razvajala vaše čute in uživajte v regratovem eliksirju.

Zdravilni čemaž

Stara ljudska modrost pravi, da ni boljšega zdravila za kri in prebavila, kot je čemaž, zato v reviji Zdravi recepti ne zamudite preprostih in slastnih receptov, s pomočjo katerih boste lahko uporabili celo košaro nabranega čemaža.

Ognjene jedi s koprivami

Koprive so za uživanje najboljše spomladi, ko začenjajo odganjati mlade rastlinice. V prehrani uporabljamo čim bolj mlade vršičke in liste koprive. Pripravite kremni namaz s koprivami in ga postrezite na rezini koruznega kruha po ajurvedskem receptu, ki ga prav tako najdete v reviji Zdravi recepti.

Brezgrešno sladkanje

V reviji Zdravi recepti na vas čakajo tudi številni ajurvedski recepti, recepti za brezgrešno sladkanje in vegansko veliko noč.

