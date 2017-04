Pravljičnih sedem let zveze bosta zdaj okronala še s poroko

Ker Katja v teh dneh organizira poročni sejem, so za to priložnost nastale tudi te fotografije. Katja se dobro znajde v nevestinih čevljih, v katere bo kmalu stopila tudi sama. (Foto: Lumeria weddings)

Katja Koselj in njen partner Rok Koritnik sta se spoznala v času študija na Dunaju leta 2008. Oba sta (do)študirala ekonomijo, a ju je pot pozneje zanesla v bolj umetniške vode. Ona oblikuje nakit, Rok pa trenutno končuje študij petja na Akademiji za glasbo.



Par sta pravljičnih sedem let, skupaj pa živita zadnja štiri leta. Lanski december pa je Rok svojo drago presenetil in jo zaročil: ''Oba sva zagovornika poroke. Mislim, da sva si oba želela, da se bova nekega dne poročila ... Čas hitro teče in tistega decembrskega večera zaroke nisem pričakovala,'' je bila malo skrivnostna Katja, ki želi podrobnosti snubitve ohraniti zase.





Katja Koselj in Rok Koritnik (Foto: osebni arhiv)

Poroka je verjetno za vsako nevesto precej stresna, še posebej, če jo moraš hitro organizirati. Par se bo poročil junija v Ferrarijevem vrtu na gradu Štanjel. Katja se poroke zelo veseli, kljub temu, da čas ni ravno njen zaveznik.



''Komaj čakam poroko. Raje bi videla, da bi imela malo več časa za priprave, da bi v njih lahko tudi malo bolj uživala. Za izbrano lokacijo sta bila na voljo samo dva termina v letu 2017, čakati leto in pol pa se nama ni zdelo smiselno. Zdaj bova pa mogla malo pohiteti! Stres bo verjetno nastopil kak teden pred poroko, ampak upam da tisti pozitivni stres, poln pričakovanj (nasmeh). Sicer pa verjamem da je tako, kakor si sam narediš,'' je za 24ur.com povedala bodoča nevesta in dodala:

''Dokler se sam ne spopadeš z organizacijo lastne poroke, si ne predsatvljaš kaj te čaka, zdi se ti da bodoči mladoporočenci jamrajo in komplicirajo... Skratka, že 10 let sem tudi sama v poročnem biznisu, a tokrat ne v vlogi oblikovalke poročnega nakita, temveč v vlogi neveste. Zelo sem presenečena in razočarana kako neresni, neodzivni in neprofesionalni so številni ponudniki poročnih storitev! Sama dojemam poroko kot enega izmed najlepših družabnih in družinskih dogodkov, zato pričakujem, da se ponudniki temu primerno vedejo. Že kot majhna deklica sem sanjala o svoji poroki in zelo neprijetno je, ko začutiš, da si za izvajalce le številka; 23. poroka v letošnjem letu, in 350. od kar se s tem ukvarjajo … Trenutno sva v fazi planiranja in dogovarjanja, kjer sva zelo natančno opredelila vse najine želje glede hrane, glasbe, dekoracije, dogajanja... Meni so določeni detajli izredno pomembni, zato sva pazljiva pri izbiri ponudnikov. Sama imam kar nekaj izkušenj z organizacijo dogodkov in porok, zato vsekakor želim imeti pregled nad dogajanjem! Na poročni dan pa se namreravam prepustiti toku dogajanja, zato bom kontrolo predala svojim družicam, ki jim zaupam.''

Katja se poroke zelo veseli. (Foto: Lumeria weddings)

Čeprav bo poroka zelo kamlu, pa Katja še ni našla popolne obleke. ''Poročim se čez dober mesec, obleke še nimam, ampak točno vem, kako naj izgleda. Dolga, preprosta, s čipko. Lepa, a vseeno "praktična", taka, da lahko plešem. Če ne najdem točno tega, kar iščem že narejenega, in se bojim, da bo tako, računam na oblikovalko Majo Štamol. Verjetno sem zato tako mirna, ker vem, da se nanjo lahko zanesem.''

Katja in Rok sta se zaročila decembra lani, poroka pa bo že čez dober mesec. (Foto: osebni arhiv)

Katja, ki v teh dneh organizira poročni sejem, je v svoji karieri oblikovala nakit nekaterim znanim Slovenkam, kot sta misica in voditeljica Tjaša Kokalj Jerala in Miss Universe Slovenije 2010 Marika Savšek, trenutno pa njen nakit nosi tudi sodnica v oddaji MasterChef Slovenija Alma Rekić. Za svoj poročni nakit bo zato poskrbela kar sama, saj točno ve, kaj si želi.



''Nakit si bom izdelala sama, in sicer dodatek v laseh ter uhane. To je prazvaprav najbolj pogosta kombinacija preteklih let (namseh). O barvi še nisem povsem prepričana, saj je odvisna od obleke, verjetno pa nekaj med svetlo zlato in rose gold.''



Katja je prepričana, da potem, ko bosta z Rokom postala mož in žena, se ne bo veliko spremenilo. ''Poroka sama ne spremeni ničesar. Gre za to, kakšen odnos ima posameznik do tega. Verjamem, da je občutek in zavedanje takšne skupnosti drugačno, kot če "živiš na koruzi". Jaz poroko vidim kot globoko izpoved ljubezni in trdno odločitev o skupni življenski poti. Zame je to nekaj najlepšega in absolutno, da … o tem sem sanjala že kot majhna deklica.''