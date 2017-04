Tina Potočnik Vrhovnik o vlogi v muzikalu Trač ali Mnogo hrupa za nič: ''Najbolj naporno je plesati v petah.'' (Foto: Peter Giodani)

Z možem praznujeta prvo obletnico poroke. (Foto: osebni arhiv)

Tina Potočnik Vrhovnik in Andrej Vrhovnik, ki sta se poročila v italijanski Toskani, 3. maja praznujeta prvo obletnico poroke.

''Verjetno bova drug drugemu čestitala, da sva zdržala eno leto in upava, da bova še kakšno leto več (smeh),'' je hudomušno dejala Tina, ki pravi, da uživa v zakonskem stanu in da se po poroki ni bistveno spremenilo, kvečjemu je še boljše. ''Mogoče se sliši banalno, ampak zakon mi daje občutek varnosti. Prav je, da si znata s partnerja tudi po poroki izkazovati ljubezen in da sta pozorna drug do drugega, se poslušata in se veliko pogovarjata. Sicer sem pa začetnica na tem področju, tako da v resnici nimam pojma, kaj je recept za dober zakon. To je kot z dietami - ogromno jih je, ampak ne ustreza vsem ista.''

Tina, članica igralskega ansambla MGL, je imela pretekli teden premiero predstave Žlahtni meščan, ki je hkrati tudi zadnja premiera v letošnji gledališki sezoni. V njej igra Lucilo, hčerko meščana gospoda Jourdaina (Primož Pirnat) in gospe Jourdainove (Iva Kranjc Bagola). Čeprav gre za manjšo vlogo in nima veliko besedila, pa to še ne pomeni, da je zaradi tega na odru lažje, saj mora biti igralski gib še toliko bolj prepričljivejši: ''Čeprav nisem ves čas na odru in nimam veliko besedila, moram biti seznanjena z dogajanjem na odru. Moram vedeti, kakšna je temperatura predstave, zato jo spremljam iz zaodrja in malo pokukam na oder, kako se publika odziva. Ker ne smeš priti 'hladen' na oder, ampak moraš biti del predstave.''

Tina v učni predstavi o umetnosti realizma Kje je poezija. (Foto: Aljoša Rebolj)

V letošnji sezoni je Tina imela premiero učne predstave o umetnosti realizma Kje je poezija in premiero muzikala Trač ali Mnogo hrupa za nič, ki je od vseh igralcev zahteval ogromno priprav: ''Veliko smo imeli koreografskih in pevskih vaj, bilo je zelo naporno - sploh usklajevanje petja in plesa. Tukaj sem imela kar težave s koncentracijo in predvsem s kondicijo. Mislim, da smo še zdaj po vsaki pesmi zadihani. Najbolj naporno je plesati v petah, po predstavi me noge res bolijo (nasmeh).''

Na POP TV se vrača serija Takle mamo, v kateri Tina igra vlogo Nike. (Foto: Peter Prevec)

Ker uživa v branju knjig, si bo čez prvomajske praznike vzela čas za to. Že komaj čaka, da bo v roke vzela knjigo Rdečelaska, pisatelja Orhana Pamuka, ki izide v teh dneh. Njegova dela namreč obožuje. V maju jo čaka kar 23 ponovitev predstav, med njimi Kos plastike, 3 zime, Trač, Žlahtni meščan in Iliada.

Prigode treh parov različnih generacij bodo z novimi deli serije Takle mamo na sporedu od torka (25. aprila) do petka (28. aprila) ob 21. uri na POP TV. Nato bo serija na sporedu ob ponedeljkih okrog 21.55 in vsako soboto ob 20.00 na POP TV.

Tina pa se vrača tudi na televizijske zaslone s serijo Takle mamo, v kateri igra Niko Šefic, ki dela v zdravstvu. ''Serija je primerna za vse generacije, saj spremljamo dogajanja treh starostno različnih parov. Vidimo, kako vsak izmed njih drugače doživlja partnerstvo, vmes pa seveda ne manjka komično začinjenih prizorov.''