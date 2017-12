Trenutno uporabljate Adobe Flash Player verzije 8. Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.

Anja Drnovšek (Foto: Dani Modrej)

"Njeno življenje je lahko tudi moje življenje," pove igralka Anja Drnovšek. "Jaz sem se znašla v identičnih situacijah, kot jih opisuje."

Govori o ameriški pesnici in pisateljici Sylvii Plath (1932 - 1963), ki je po prezgodnji smrti za svojo poezijo prejela prestižno Pulitzerjevo nagrado.

Posmrtno so bili objavljeni tudi njeni dnevniki in Drnovškovo je prav, ko je prebirala te, prevzel njen notranji svet. Poiskala je sodelavce in skupaj z njimi razvila avtorsko gledališko predstavo Sylvia, ki bo premiero imela 27. decembra v ljubljanski Stari elektrarni.

V videoprispevku si poglejte, kako je bilo na vaji za predstavo Sylvia.

Predstava je nastala v produkciji Društva VLU s koprodukcijo Stare mestne elektrarne in Mestne občine Ljubljana. (Foto: Dani Modrej)

Ustvarjalci predstave (Foto: Dani Modrej)

"Ekipa ustvarjalcev je močna," pove režiserka Nina Eva Lampič. "Ves čas smo vedeli, da to hočemo narediti in da se bomo borili, da bomo to speljali tako, da bo ta predstava kar se da najboljša."

"Položaj mladih umetnikov je precej negotov, saj se finančna sredstva za področje kulture zmanjšujejo," še doda. Zaradi tega ustvarjalci čutijo še večji pritisk, da je vse, kar naredijo, izjemno. Največji izziv je običajno prav, kako uskladiti ideje s pogoji, znotraj katerih je treba delati.