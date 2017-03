PREOBRAZBA: izgubila je 4 konfekcijske številke brez telovadbe!

Anja je v petih mesecih izgubila kar 4 konfekcijske številke!

Kako je Anja izgubila centimetre in pridobila samozavest

Anja nam je zaupala, da se je celo življenje sramovala svoje postave. Vedno se je oblačila v nevpadljiva oblačila in nosila hlače z zelo visokim pasom, da bi skrila maščobne oblog na trebuhu. Nikoli ni bila sproščena na plaži in je skrivala svoje telo pod ohlapnimi oblekami. Bolj kot karkoli na svetu si je želela obleči oprijeto rdečo obleko, a si nikoli ni predstavljala, da bo prišel dan, ko bo to tudi zares storila in se pri tem počutila samozavestno kot še nikoli.

Pred petimi meseci je Anja odkrila kremo InTheLine, ki topi maščobe na področju trebuha, bokov, zadnjice in stegen. Ker je poskusila že številne kreme za hujšanje, je bila sprva zelo skeptična, a se je še enkrat več odločila, da poskusi. Že po dveh tednih uporabe je opazila znatno razliko, čeprav se ni gibala nič več kot prej, zato je nadaljevala z uporabo. Po petih mesecih je izgubila že štiri konfekcijske številke in prijatelji na cesti je niso več prepoznali! Vse to zahvaljujoč kremi, ki dokazano topi maščobe in zmanjšuje obseg. Z vsakim neželenim centimetrom, ki ga je izgubila, je pridobila nekaj samozavesti. Njena preobrazba tako ni bila le fizična, ampak tudi psihična, saj se počuti bolje kot kadarkoli, to pa se pozna tudi na njenem osebnem življenju, odnosih z drugimi in na poslovnem področju, pravi Anja. Danes je srečnejša in uspešnejša kot kadarkoli in vse to zahvaljujoč kremi InTheLine! Za piko na i je za bratovo poroko končno lahko oblekla tisto rdečo obleko, o kateri je vedno sanjala.

Kaj o takšni preobrazbi pravi znanost?

Posvetovali smo se z raziskovalci, ki se ukvarjajo s preučevanjem podkožnih maščobnih oblog pri ženskah, o tem ali je znanstveno mogoče izgubiti centimetre zgolj z uporabo kreme. Pojasnili so nam, da krema InTheLine, ki jo uporablja Anja, vsebuje izvleček golostebelnega korena oziroma licorice z 2,5 % gliciretinsko kislino, ki s topično uporabo znanstveno potrjeno zmanjšuje obseg maščob. Aktivna učinkovina v kremi pronica skozi plasti kože v podkožje, kjer raztaplja trde maščobne obloge, ki jih sicer ni mogoče raztopiti z nobeno drugo substanco. Prav zato Anji noben drug izdelek pred tem ni pomagal, saj je krema InTheLine edina s takšno sestavo.

Na tisoče Slovencev in Slovenk s podobno izkušnjo kot je Anjina!

Anja pa še zdaleč ni edina, ki ji je krema InTheLine pomagala izgubiti neželene centimetre in pridobiti prepotrebno samozavest. Proizvajalci kreme so nam zaupali, da njihovo kremo uporablja že preko 5000 zadovoljnih uporabnikov in uporabnic, moških in žensk, v starosti od 25 pa vse do 75 let. »Veliko uporabnikov kremo najprej preizkusi, nato pa se odločijo za večmesečni tretma, saj že po nekaj uporabah vidijo rezultate in želijo doseči maksimalen možen učinek,« so nam povedali v podjetju INTL. Ta slovenski produkt je pri nas požel takšen uspeh, da se povpraševanje po njem že ustvarja tudi v tujini, kamor InTheLine širi svojo prodajo.

Med uporabnicami tudi slovenske zvezdnice!

Med rednimi uporabnicami kreme InTheLine so tudi nekatere slovenske zvezdnice, ki uporabe kreme ne zanikajo, nasprotno, z veseljem jo priporočijo vsem ženskam, ki želijo izgubiti neželene centimetre. Med estradnicami, ki uporabljajo kremo InTheLine so Danica Lovenjak, novinarka in radijska voditeljica Jerca Zupan, voditeljica Manja Plešnar, voditeljica in manekenka Tjaša Jerala Kokalj, manekenke Daša Podržaj, Anamarija Avbelj, Patricia Peklar in Eva Pakiž ter fotomodel Anja Jenko, ki so skupaj z uporabo kreme izgubile več kot 41 cm.

Shujšajte tudi vi! Posebna ponudba za bralce 24ur.com

Prepričajte se o učinkovitosti kreme InTheLine tudi vi in še danes začnite topiti maščobe na področju stegen, bokov, zadnjice in trebuha! Glede na to koliko centimetrov želite izgubiti, priporočamo enega izmed treh paketov po posebnih, promocijskih cenah:

- od enega do štirih centimetrov – enomesečni tretma za samo 29,90 €

- do šest centimetrov – dvomesečni tretma z 10 % popustom za samo 53,82 € (namesto 59,80 €)

- več kot šest centimetrov – trimesečni tretma s 15 % popustom (za samo 76,25 €, namesto 89,70 €)

NAROČILA

ZA BRALCE 24UR.COM POSEBNA DARILNA PONUDBA!

DANES: PROMOCIJSKA CENA + BREZPLAČNA DOSTAVA + DARILO

NOVO – TELEFONSKO NAROČANJE: Kremo InTheLine lahko naročite tudi po telefonu, na številki 070 204 205. Za naročilo lahko pošljete tudi SMS s svojimi podatki za dostavo.

Priporočamo: Izkoristite ugodnost in pohitite z naročilom, saj so zaloge za Slovenijo omejene.

Želite shujšati BREZPLAČNO?

Postanite ambasador ali ambasadorka blagovne znamke InTheLine in povrnemo vam celotno kupnino! Preverite kaj morate storiti TUKAJ.

Naročnik oglasa je INTL d.o.o.