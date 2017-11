Preživeli smo najbolj strašno noč v letu

Noč čarovnic je tudi letos prinesla grozljive maske in razpadajoče obraze, tisti najbolj neustrašni pa so se podali v kinomatografe na maratone grozljivk, pili so koktejle iz katerih se vali dim in grizljali črne hamburgerje. Mi smo se udeležili dveh čarovniških filmskih večerov - v Kinodvoru in Kinu Bežigrad.