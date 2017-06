Prikupna plesalka se spominja zadnjega šolskega dneva

Valeriya Musina se je v Slovenijo preselila zaradi plesa, ko je bila stara komaj 13 let. Ker v Rusiji ni našla primernega soplesalca, so ji trenerji predlagali, naj poskusi srečo v Sloveniji in hitro je našla primernega soplesalca. Prikupno plesalko smo lahko zasledili tudi v oddaji Zvezde plešejo, kjer se je zavrtela z Miho Dragošem, ki je nekdanji mister Slovenije in drugi najlepši Zemljan.

Plesalka je osnovno šolo obiskovala še v Rusiji, nato pa jo dokončala v Sloveniji. Ker se ravno v teh dnevih končuje šola, pa je s svojimi oboževalci delila tudi dve fotografiji, ko je še sedela v šolskih klopeh.

"Moji spomini na šolo so še precej sveži. Najbolje se seveda spomnim gimnazije, ampak tudi svoje prve šole, ki sem jo obiskovala v Rusiji, nisem pozabila. Prva fotografija je iz 4. razreda, druga pa iz 4. letnika, ampak se ni veliko spremenilo," je še veselo povedala Valeriya.