Prvi Čarobni dan sredi prestolnice

V čarobnih deželah, ki so otrokom ponujale kreativne, športne in umetniške delavnice, so se družine lahko zabavale tudi v objemu »vsega domačega« - v Mercator domačiji, ki je obiskovalcem pripravila domače dobrote, otroci so lahko zasadili domača zelišča, se spoznali z domačimi živalmi … kreativnosti in domišljije za otroke sredi ljubljanske prestolnice kar ni bilo konca! Park Tivoli je tako v nedeljo, 11. junija 2017, postal center dogajanja za otroke in vso družino.

Mercatorjeva domačija

V vrvežu dogajanja tisočih drobnih doživetij je Čarobni oder ponudil tudi nastope slovenskih zvezd: Omar Naber, Nuša Derenda, Trkaj, Rok ‘N’ Band, F&B Acrobatics, Ansambel Anžeta Šuštarja in mnogi drugi.

Rajanje za vso družino so obogateli tudi pravi Lipicanci, katere so obiskovalci lahko jahali, otroci so lahko spoznavali glasbila, se učili o prometu, o boksu, o sabljanju, o poslikavi obraza, se učili kitajsko in kitajskega kung fuja … družine so resnično lahko uživale na vsakem koraku.

Za uradno otvoritev dogodka je organizatorka dogodka Barbara Novak pripravila tudi »torto velikanko«, prvi kos je odrezala z ljubljanskim županom gospodom Zoranom Jankovičem. »Zelo sem vesela, ko vidim toliko nasmejanih otroških obrazov. Za nami je velik projekt, letos prvič v Tivoliju in upam, da so obiskovalci zadovoljni ter da bodo z nami tudi prihodnje leto, še prej pa v Arboretumu septembra«, je zaupala Barbara.

Mercatorjevo domačijo je obiskal tudi Grega Skočir (Big Foot Mama) z družino.

Čarobni dan so obiskali številni znani s svojimi družinami - v Mercatorjevi domačiji smo tako ujeli Grego Skočirja (Big Foot Mama), Dragana Buliča, Filipa Kržišnika in Blaža Slaniča, Roka Terkaja …

Čarobni dan sta obiskala tudi dobitnika medalje zadnjih paraolimpijskih iger v Riu - Veselka Vukojević Pevec in Franček Gorazd Tiršek, ter mladi Jernej Slivnik, kandidat za zimske paraolimpijske igre v Pjongčangu v Južni Koreji. Zavod Zaupanje je s pomočjo pokroviteljev in partnerjev obogatil Čarobni dan tudi z dobrodelnostjo in otrokom iz socialno ogroženih družin omogočil obisk različnih

Barbara Novak (organizatorka) in Omar Naber

Na sončno nedeljo so v park Tivoli na Brezskrbni Čarobni dan pod okriljem glavnega pokrovitelja Generali zavarovalnice prišli tudi Mitja Hojak, Špela Pretnar, Alenka Bikar, Rašo Nesterović, Jean Frbežar … ter mnogi znani glasbeniki, ki so z velikim veseljem prepevali za otroke - Nipke: »Jaz se z otroki vedno zelo lepo čutim, ker mislim, da sem tudi sam večni otrok, jaz njih štekam oni pa mene. Tudi drugo leto bi z veseljem prišel. Tudi vse delavnice so tako dobre! Koliko enih stvari! Noro! Ampak še najboljša pa je bila Artifexsova (smeh)« Omar: »Med otroki je najboljše. So hvaležna in iskrena publika, vse kar rabijo, je »ti« - samo to. Danes je to moj četrti ali peti nastop in še bi prišel!«

Katja Mihelčič: »Zelo sem vesela, da sem ponovno na Čarobnem dnevu, saj lahko zapojem vse moje pesmi tistim, ki so namenjene – otrokom. Ja, pesmi za otroke delam sama. Poleg pesmi pišem tudi knjižice za otroke in zato sem danes z velikim veseljem prišla v Ljubljano. In vse te stojnice in čarobni kotički … vsi so res tako barviti, da se izgubiš v vsej ponudbi. Zato verjamem, da je otrokom res čarobno.« Rok Ferengja: »Odlično se počutim, pa saj tudi mi smo otroci, samo malo večji (smeh). Pripeljal sem celo družino, pogledali smo vse, izgubili smo se … toliko vsega! Všeč mi je, da smo res lahko vsi skupaj. Otroci so prišli tudi na oder, z nami so peli in plesali … to je to!«

