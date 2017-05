Prvi junijski teden v Sloveniji v znamenju Cirque du Soleil

Število še razpoložljivih mest za ogled neverjetne predstave je zaradi prenosljivih vstopnic iz preteklega leta omejeno, zato si svoj sedež na www.cirquedusoleil.com, Eventim.si ali katerem od prodajnih mest Eventima zagotovite že danes.

Gre za prvi obisk velikih kanadskih virtuozov, ki v svojih predstavah povezujejo preko 1300 artistov iz več kot 50 držav z vsega sveta. Nepozabna doživetja so uprizorili že v več kot 400 svetovnih mestih in navdušili 160 milijonov oboževalcev. Cirque du Soleil se v svetu trenutno predstavlja z 20 različnimi predstavami, v Slovenijo pa prihaja z dih jemajočimi virtuozi in vrtoglavimi akrobacijami predstave Varekai, ki presega vse razumske meje človeških zmogljivosti ter vam ob tem ponuja še prvovrstno dramsko, plesno in glasbeno dogodivščino. Uživali boste lahko v nepozabnem letu Ikarusa, gruzijskem plesu, ruskih gugalnicah, gimnastičnih prvinah, predstavi na hoduljah, v Cirque du Soleil šovu pa seveda ne manjka niti prvovrstnih klovnov. Za piko na i se bo na odru zvrstila kostumografska barvna paleta kar 600 različnih kostumov, čevljev, klubukov in drugih dodatkov.

O predstavi Varekai … V globinah gozda na vrhu vulkana obstaja čudoviti svet, kjer je vse mogoče, to je Varekai. Z neba se spusti osamljeni mladenič in zgodba Varekaia se lahko začne. Znajde se v meglicah čarobnega gozda in pred njim se odpre pisan svet, prežet s fantazijskimi bitji. Mladi mož odleti v nepozabno dogodivščino, tekom katere na novo spoznava čudesa ter skrivnosti sveta in uma. Beseda Varekai (ver·ay·’kie) v romskem jeziku ciganov, popotnikov univerzuma, pomeni "kjerkoli". Produkcija, ki jo je režiral Dominic Champagne, se pokloni nomadskim dušam, duhu umetnosti cirkuške tradicije in vsem tistim, ki z neskončno strastjo iščejo pot, ki vodi v Varekai.

Izberite svoj Varekai termin:

Petek, 2. junij // 20:00

Sobota, 3. junij // 16:30

Sobota, 3. junij // 20:00

Nedelja, 4. junij // 13:00

Nedelja, 4. junij // 16:30

Naročnik oglasa je NuCoast Concerts d.o.o.