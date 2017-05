Rebeka po porodu prvič na odru

Komaj šest mesecev po rojstvu druge hčerke Sije je Rebeka Dremelj spet v polnem zagonu in ponovno navdušuje. Poleg družinskih in poslovnih obveznosti je namreč pričela s svojim bendom tudi redno nastopati vsak konec tedna.

Dobrodelno so nastopili na prireditvi v Centru Sonček Vrtiče pri Mariboru, kjer je potekalo Vseslovensko srečanje Zveze Sonček - društev za cerebralno paralizo Slovenije. Na prijetnem poletnem pikniku so obeležili tudi 35 let uspešnega delovanja tega društva, kakor je povedala predsednica društva Lidija Šestak Zorič. Rebekin nastop je bil zelo lepo sprejet, saj je več kot eno uro zabavala in animirala vse zbrane, ki so z njo tudi zapeli in zaplesali.

Dremljeva, ki se vedno rada odzove na vabila za dobrodelne nastope, predvsem kadar gre za otroke, je povedala, da ji je vedno toplo pri srcu, ko vidi, da s svojim nastopom vsaj za kratek čas polepša dan otrokom in njihovim staršem, ki se vsak dan soočajo s težkimi življenjskimi situacijami.

Povedala je še, da se veseli poletnih dni, ko bo nastopov še več, saj fantje iz njenega benda res dobro igrajo, tako da ji je vsak nastop z njimi pravi užitek.

Sicer pa je Rebeka pred kratkim snemala spot za svojo novo pesem Vse je OK, ki ga lahko pričakujemo v kratkem.