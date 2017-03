Revolucionarne kapsule, ki blokirajo 58% maščob

Vse, kar zaužijemo, se v telesu prebavi s pomočjo encimov. Nekateri encimi v telesu skrbijo za absorbcijo vitaminov in mineralov, dva izmed njih pa skrbita, da se v vaše telo absorbirajo maščobe in ogljikovi hidrati. To sta lipaza in amilaza. Ko zaužijemo kapsulo Sensilab SlimJOY pa preprečimo, da bi se nezdrava hrana absorbirala v telo. Tako lahko uživamo tudi sladkarije ali hitro prehrano, pa se ne bomo zredili, a jo bomo preprosto izločili preko prebavnega trakta. Kapsule blokirajo encim amilazo za 54 odstotkov, encim lipazo pa za 58 odstotkov, kar pomeni, da boste kljub živilom, ki jih zaužijete, absorbirali le polovico odvečne glukoze, ki bi se sicer pričela nabirati na vašem trebuhu, zadnjici, bokih.

Študija potrdila delovanje

To je dokazala tudi dvojno-slepa, randomizirana raziskava, v kateri so uporabniki kapsul SlimJOY uspešno shujšali, ne da bi spremenili svoj življenjski slog ali povečali telesno aktivnost. V povprečju se jim je v enem mesecu dni samo z jemanjem kapsul znižala telesna teža za 2,8 kilograma. Če bi poleg tega še telovadili in prilagodili prehrano, bi lahko izgubili še več kilogramov – odvisno seveda od začetne telesne teže.

Kaj vsebujejo kapsule?

SlimJoY kapsule vsebujejo naravne sestavine, kot so cejlonski cimet, patentirano učinkovino ID-aLG, ekstrakt vinske trte in pomembne vitamine in minerale, kot so cink, vitamin B3 in krom. Z uživanjem le-teh lahko pred poletjem izničimo nekatere grehe, ko uživamo preveč sladko ali nezdravo hrano z veliko škodljivih maščob in enostavnih ogljikovih hidratov. Pokazalo se je, da kapsule učinkujejo tako, da:

- Zavirajo apetit;

- topijo maščobe;

- zavirajo absorbcijo maščob;

- zavirajo absorbcijo ogljikovih hidratov;

- izboljšajo prebavo;

- izboljšajo splošno počutje;

- izboljšajo videz kože, saj regenerirajo celice in tako preprečijo morebitno upadlost obraza ob hujšanju;

- zmanjšujejo celulit in poskrbijo za boljši tonus kože na stegnih, zadnjici in okoli trebuha;

