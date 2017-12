S kom je združil dobrodelno moč Peter Poles?

December in praznični čas v mnogih spodbudi dobrodelnost in pomoč, spet drugi pa želje uresničujejo skozi vse leto. Eden izmed takšnih je tudi voditelj Peter Poles, ki v oddaji Dan najlepših sanj vsak teden na obraze privabi srečne nasmehe, no, pa tudi kakšno solzo sreče. S kom je še združil moči, pa si oglejte v prispevku.