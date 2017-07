San Di Ego – Samantha nas je najprej pošteno prestrašila

San Di Ego in Samantha Fox (Foto: Izvajalec)

In zgodilo se je – srečanje legendarne Samanthe Fox in zasedbe San Di Ego v Laškem. Kar je leta 2015 delovalo kot šala, je postala resničnost. Samantha se je na priredbo lanskega septembra najprej zelo pozitivno odzvala prek videosporočila, potem pa je po posredovanju organizatorjev festivala Pivo in Cvetje tudi potrdila skupni nastop v pivski prestolnici Slovenijie.

Vse pa seveda, kot se za prave dive spodobi, ni potekalo povsem gladko. Že v soboto dopoldne se je zapletlo, skupne tonske vaje ni bilo, Jure Doles, bobnar skupine, razkriva ozadje: "S Samantho smo se spoznali v soboto dopoldne, kitarist Matic je imel v petek nastop in ni spal niti minute, da je v soboto lahko prišel na jutranjo vajo s Samantho. Potem pa šok ... Dejala je, 'fantje, tako sem utrujena in neprespana, da ne morem niti peti ...'. V glavi sem si rekel, kako bomo zadevo izpeljali brez predhodne vaje, saj je naša priredba precej drugačna od originala?! Pred njo smo zaigrali našo verzijo, ki si jo je snemala s telefonom in dejala, 'Fantje ne skrbite, na koncertu bo vse tako kot je treba ...' In res, na oder je stopila popolnoma suvereno, nastop smo izpeljali kot da bi vadili celo dopoldne. To energijo in občutek na odru se ne da opisati z besedami. Zagotovo je bil nastop s Samantho vrhunec v naših štirih letih nastopanja, ki se ga bomo za večno spominjali." je navdušeno zaključil Jure.