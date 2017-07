Sanja Grohar še letos pred oltar?

A post shared by Fashion Travel Blogger (@theycallmebambam) on Aug 6, 2016 at 7:01am PDT

Vsaka bodoča nevesta sanja o sanjski poroki. Sanja Grohar je sicer še nekoliko skrivnostna glede poročnega slavja, nam je pa razkrila, da se bo z Matejem Kovičem poročila naslednje leto. Glede poročne obleke ima že nekaj idej, ampak se ne želi prenagliti. Novembra bo prišla v Slovenijo, kjer bo obiskala nekaj poročnih salonov, med njimi tudi salon Sanjska Obleka, in dobro preučila njihovo ponudbo poročnih oblek ter se nato odločila, kakšno poročno obleko želi zase.

''Glavna družica bo moja sestra. Bosta pa z menoj iz Londona prišli tudi dve prijateljici, ki sta se tudi preselili v britansko prestolnico. Preostale pa se nam bodo pridružile v Sloveniji,'' je za 24ur.com povedala Sanja.

Spomnimo, da je Matej Sanjo zaročil lani 1. novembra med njunim dopustom v mehiškem letovišču Cancun. Čeprav pri nas na ta dan obeležujemo dan spomina na mrtve z obiskom grobov, pa imajo v Mehiki malo drugačne običaje. Na ta dan se na veliko praznuje z različnim karnevali, petjem, plesom in zabavo in se tako poklonijo pokojnim.

''V bistvu me je Matej želel zaprositi za roko nekaj dni prej, vendar je par noči rosilo in se je potem moral prilagajati vremenu, saj je bila zaroka planirana na plaži ob večerji s svečkami,'' se spominja bodoča nevesta, ki pa niti malo ni slutila, da jo bo njen dragi zaročil.

A post shared by Fashion Travel Blogger (@theycallmebambam) on Jun 30, 2017 at 10:45am PDT

''Matej je zaročni prstan skrival v nahrbtniku in je imel nočne more, da ga bodo na letališču med pregledom spraševali, kaj ima v škatlici, saj bi me potem moral zaročiti kar tam, ampak to seveda ni bilo v njegovem načrtu. Potrudil se je, da ni vzel s seboj nikakršnih embalaž s tekočino, da ga ne bi ustavili za dodaten pregled, vendar zaradi nekega neznanega razloga so ga. Na srečo sem jaz odšla par metrov že naprej in ga čakala, on pa je hitro stekel do uslužbenke in ji razložil celotno situacijo. Meni se je zdelo malo čudno, da se mi gospa nasmiha ob šesti uri zjutraj. No, zdaj vem, zakaj je imela tako velik nasmeh, saj je vedela, kaj me čaka, meni pa se ni niti sanjalo.''

A post shared by Fashion Travel Blogger (@theycallmebambam) on Apr 29, 2017 at 4:25am PDT

Ko sta prispela na cilj, se je Matej bal dati prstan v hotelski sef, ker bi ga lahko Sanja našla, zato ga je skril med obleke v omari, ker je bilo tam precej manj verjetno, da bi ga našla. Po zaroki ji je seveda povedal vse dogodivščine okrog zaročnega prstana in ji zaupal, da je prstan doma skrival že mesec in pol.

Potovanje v Mehiko bo tako brez dvoma za vedno ostalo v njunem lepem spominu.