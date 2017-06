Festival urbane kulture Slovenija

Festival bo predstavil tudi lastno produkcijo, projekt Icon, ki ga bodo obiskovalci spoznali prvi dan festivala na osrednjem odru festivala na Kongresnem trgu, med največjimi imeni pa lahko izpostavimo Booka Shade (Nemčija), Franka iz Fun Lovin' Criminals (Velika Britanija) Jazzanova feat Paul Randolph (Nemčija), prvič pa bomo v Sloveniji, oziroma v Ljubljani praznovali Mednarodni dan reggae glasbe in se s tem pridružili 35 mestom po svetu.

Festival je sicer razdeljen v tri vsebinske sklope: dnevno dogajanje po različnih lokacijah v Ljubljani, osrednji koncertni del na Kongresnem trgu ter na serijo t. i. after partyjev po različnih ljubljanskih klubih. Oba dneva festivala se bodo na Petkovškovem nabrežju, v Centralni postaji, Žmavcu in drugod predstavljali mladi slovenski glasbeniki in ustvarjalci. V Moderni galeriji bo potekala tudi predstavitev projekta Slovenology. V soboto, 1. julija, se bo Slovenija prvič pridružila v praznovanju Mednarodnega dneva reggae glasbe (International Reggae Day), v Parku Tivoli bodo za atraktivno plesno popoldne poskrbeli Roots in Session, Rockers Dub Master Sound System, Dr. Bancho in številni drugi.

Dogajanje na osrednjem odru na Kongresnem trgu se bo začelo v petek popoldne z nastopom slovenskih izvajalcev Jamirko&Murat BEATTape, nadaljevalo z nastopom Franka (Velika Britanija) iz legendarne glasbene skupine Fun Lovin´ Criminals, sledilo pa bo lansiranje lastne produkcije festivala, glasbenega projekta Icon. V soboto bodo Kongresni trg razgreli najprej Ichisan s svojim Aperitivom, sledijo Jazzanova feat Paul Randolph (Nemčija) in Booka Shade (Nemčija). V tem tednu je prišlo tudi do korekcije prvotnega programa festivala, saj se ga zaradi zdravstvenih razlogov žal ne bo mogel udeležiti izvajalec LLorca, ki je zaradi omenjenih težav odpovedal del evropske turneje.

Oba dneva bo za najbolj vzdržljive na voljo serija after partijev v klubu K4, klubu Cirkus in na Metelkovi, kjer bodo med drugim nastopili Tom Trago (Nizozemska), 0 Phase (Velika Britanija), Mike Vale, DJ Dey, Ichisan in mnogi drugi.

Festival urbane kulture Slovenija ima za cilj v nekaj letih postati eden večjih festivalov v srednji Evropi. Celoten projekt izhaja iz združevanja potencialov Slovenije kot specifične destinacije, ki premore izrazito urbano kulturno ponudbo v mestnih središčih in izjemne naravne danosti na svojem celotnem ozemlju. Obiskovalci bodo lahko doživeli bogastvo sodobnih trendov v kulturi in kreativnosti, od elektronske glasbe, dizajna, mode, vizualnega ustvarjanja do projektov z družbeno osveščevalnimi aspekti. To, sodobnemu turistu, informiranemu in digitaliziranemu "nomadu", na kožo pisano doživetje bo dopolnjeno z občutenjem raznolike in izjemno ohranjene narave ter tradicionalne, tudi kulinarične dediščine. Slovenija je žepna dežela, de facto malo večje mesto s centrom Ljubljano, ki za razliko od večjih prostorov lahko združuje različna doživetja v časovno in prostorsko obvladljivo celoto. Festival urbane kulture Slovenija bo postavil trdne temelje atraktivne in konkurenčne festivalske destinacije Slovenija in vzpodbudil nastanek nove, za Slovenijo prepoznavne blagovne znamke, ki bo nagovorila turiste, ki si želijo dinamične, raznovrstne izkušnje v varnem okolju

