Seksapilna Slovenka z Argentinci zakuhala novi Despacito?

Pevka Kataya je po dolgem času posnela pesem v slovenskem jeziku, ki ji je dodala ščepec španščine in latino ritme.

''Ideja za komad je padla v enem dnevu, zato smo se ga tudi lotili zelo hitro. Všeč mi je bil ritem pesmi, ki je sedaj zelo popularen in takoj sem vedela, da mora biti to moj naslednji singel,'' je o novi pesmi z naslovom Suave (Nežno) za 24ur.com povedala Kataya, ki se je bila prisiljena naučiti tudi nekaj španskih besed. In glede na slišano, je to opravila z odliko.

Kataya predstavlja svojo novo pesem z naslovom Suave (Nežno). (Foto: Ulla Wolk)

Kataya (Foto: Ulla Wolk)

Kataya nam je še zaupala, da bo pesem kmalu dobila tudi vizualno podobo: ''Ker sem videospot nazadnje posnela pred štirimi leti, že komaj čakam, da začnemo s snemanjem novega. Kakšen videospot lahko pričakujete, vam za zdaj še ne smem izdali, lahko pa vam namignem, da bo zelo vroč, kot se za latino ritme seveda spodobi (nasmeh).''

Glasbo in besedilo pesmi Suave so zakuhali trije Argentinci Pablo Vitali, Nicolas Niveyro in Franco Mazza.

''Pablo Vitali je kitarist, glasbenik in skladatelj, ki ga poznam že približno osem let. Prihaja iz Argentine in živi v Sloveniji. Občasno skupaj nastopava v duetu, zato sva med pogovorom prišla na idejo, da bi naredila pesem v latino ritmih iz njegovih domačih krajev, ki so trenutno tako zelo popularni po celem svetu,'' je naša pevka povedala o sodelovanju s Pablom.

''Prepričani smo, da medcelinsko sodelovanje popestri in obogati mednarodno glasbo, prav tako se bo ta novo ustvarjena produkcijska ekipa "Pablo & Nicolas" prizadevala k bogatenju glasbene scene v Sloveniji in tujine,'' so povedali prekaljeni glasbeni mački iz Argentine.