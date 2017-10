'Sin je jokal, ko mi je Denis odstrigel brado'

Uf, to pa je sprememba! (Foto: osebni arhiv)

Glasbenik Marijan Novina se je zaradi šova Znan obraz ima svoj glas po 23 letih moral posloviti od svoje znamenite dolge brade. Za vsakega bi to bila težka prelomnica, sploh, če bi potekala pred očmi cele Slovenije.

In kako se Marijan počuti zdaj? "Hm, še vedno se sam sebi zdim čuden, ha ha. Po tolikem času se brez brade niti ne poznam," nam je povedal.

"To je res velika sprememba, trenutno nimam ne osebne, ne potnega lista, ker sem tam kosmat," je še dejal v šali.

Se je, glede na to, da je od "usodnega trenutka" minilo že nekaj dni, že navadil na spremembo? "Ne," je kratek in jedrnat.

Takole je Marijan pred očmi cele Slovenije po 23 letih ostal brez brade. (Foto: POP TV)

In kaj o spremembi meni družina? "Žena Petra je bila šokirana, ker me takega še ni videla, a me tolaži, da sem videti v redu," pravi. "Sin Izak je jokal med gledanjem oddaje, ko mi je Denis odrezal bradico, sin Vitan pa me gleda, boža in se mi smeji."

Dodal je še, da ga sprememba ni prepričala in da se bo po koncu šova slavna brada vrnila.

Marijana v naslednji oddaji spet čaka prav poseben izziv, odpeti bo moral namreč nenavadno pesem o oglašanju lisice, ki jo izvaja odštekani norveški komični duo Ylvis. Je že osvojil lisičje zvoke? "Pesem je divja, sedaj moram plesati koreografijo. Joj, če mi to uspe … Upam, da bo v nedeljo vse ok ,ter da uresničim vse, kar se od mene pričakuje," je še sklenil. Mi ne dvomimo vanj.