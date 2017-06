Slakonja zaradi Kohlove smrti preložil premiero Angele Merkel

Izvrstni igralec in imitator Klemen Slakonja je konec februarja lani ponudil svoj prvi videospot projekta #TheMockingbirdMan, v katerem se je prelevil v Vladimirja Putina in zapel Putin, Putout, ki ima danes že več kot 11,5 milijonov ogledov. Sredi julija lani je potem ponudil še Donalda Trumpa in zapel Golden Dump (The Trump Hump). Ta je sicer po popularnosti krepko za Putinom, saj po slabem letu lovi "šele" tri milijone ogledov.

Slakonja je sicer nedavno s strani YouTuba prejel plaketo srebrni gumb (YouTube Silver Play Button), za doseženih sto tisoč naročnikov. Za 17. junij je napovedoval svojo naslednjo imitacijo in videospot, saj se je zdaj prelevil v Angelo Merkel. Vse pa se je spremenilo, ko je dan pred tem umrl nekanji nemški kancler Helmut Kohl in se je Slakonja odločil, da bo premiero Merklove preložil na kasnejši čas.

"Včeraj je umrl Helmut Kohl. Mislim, da medtem ko Nemčija žaluje in se ga spominja, ni pravi čas za izid mojega novega spota z Angelo Merkel v glavni vlogi. Ne ni bilo prav. Iz vsega spoštovanja do nemškega naroda, premiero prestavljam za nedoločen čas. R.I.P. Helmut Kohl," je Slakonja sporočil javnosti.