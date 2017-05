Slakonja, Zrnec in Emeršič priredili pesem Fredija Milerja

Ste si kdaj predstavljali, da bodo Jurij Zrnec, Klemen Slakonja in Bojan Emeršič skupaj v bendu in peli Fredija Milerja? Mi smo bili temu priča na vaji skupine D Drams, ki so zaigrali v sklopu dneva odprtih vrat ljubljanske Drame. A skupaj so samo za en večer, če jih seveda ne premami slava.