Slovenec na britih ob boku svetovne zvezdnice

A post shared by Emeli Sandé (@emelisande) on Feb 22, 2017 at 1:37pm PST

Marko Stamenković, ki je kot član skupine Allthat prižgal svojo zvezdo leta 2010 v prvi sezoni šova Slovenija ima talent, je letos stal na odru podelitve britanskih glasbenih nagrad brit. Tokrat je skupaj z drugimi plesalci dodatno popestril pevsko-plesno točko priljubljene in uspešne pevke Emeli Sande, ki se je predstavila s pesmijo Hurt. Zvezdnica je ta večer domov odnesla nagrado za najboljšo britansko pevko.

Emeli Sande (Foto: AP)

''Vedno je poseben čar plesati na tako velikih podelitvah nagrad, saj gre vse v živo. Veš, da podelitev spremlja ogromno ljudi preko televizijskih zaslonov ter v dvorani, tako da res ni prostora za napake. Ker je londonska O2 tako velika in je publika zares glasna, smo med nastopom imeli vsak svoje 'in ears-e' oziroma slušalke, da smo lahko dobro slišali, saj zvok v taki dvorani dolgo potuje, poleg tega pa je zelo hrupno,'' je o svojem nastopu za 24ur.com povedal Marko, ki je Emeli spoznal na vajah pred nastopom.



''Emeli je zelo prijetna in sproščena oseba. Zanimivo je, da ima zelo močan in izrazit škotski naglas.''



Za uspešnega slovenskega plesalca in koreografa je vsak nastop nova izkušnja.



''Vsak nastop je nov spomin, ki ga zares cenim, prav tako pridobiš ogromno novega znanja in novih prijateljstev,'' je za konec še povedal Marko, ki je trenutno asistent koreografa druge sezone televizijske oddaje The Lodge. Še vedno nastopa s pevko Alesho Dixon, maja pa ga čakajo še koncerti s pevcem Astonom Merrygoldom. Poleg tega se redno udeležuje avdicij za nove projekte.

Emeli Sande in Marko Stamenković na pevkini levi strani na odru britanskih nagrad brit (Foto: You Tube)

Spodaj si lahko ogledate nastop Emeli Sande. Ko se plesalci premaknejo v postavitvi, lahko na njeni levi strani opazite tudi Marka.