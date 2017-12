Slovenka leta 2017 je Petra Greiner, ustanoviteljica Zavoda 13. (Foto: Primož Predalič)

Bralci in bralke revije Jana so že 29. podelili naziv Slovenka leta, za katerega se je potegovalo desetih izjemnih, čudovitih, navdihujočih, srčnih in odločnih žensk, ki so s svojim udejstvovanjem pripomogle, da je bilo leto 2017 zares posebno. Slovenke so sebi in okolici ponovno pokazale ter dokazale, da zmorejo več, kot si morda mislijo. Pa naj gre za osebne dosežke, odnos do sočloveka ali spreminjanje sveta. Med desetimi ženskami, ki navdihujejo s svojim žarom in so v letu 2017 na svoj način prevetrile okolje, pa je po izboru bralk in bralcev revije Jana zmagala samo ena: Petra Greiner.

Petra je mati drugorojene Sofie s prirojeno genetsko napako – trisomija. Z

Nagrado je Petri Greiner izročila urednica revije Jana Lidija Petek Malus. (Foto: Primož Predalič)

ustanovitvijo Zavoda 13 je Petra spodbudila k osveščanju o drugačnosti, sprejemanju otrok s posebnimi potrebami in zagotavljanju potrebne pomoči in podpore tem družinam. Pripravila je več odmevnih razstav in dogodkov, s katerimi odstira tančice strahu in stigme z različnih pojavnih oblik drugačnosti. Za energično Mariborčanko se zdi, da v življenju ni ovir, temveč so le izzivi, ki se jih loteva z neverjetno notranjo močjo. Petra Greiner je prepričana, da so prav ženske ključne pri skrbi in vzgoji otrok s posebnimi potrebami, ki jim pravi posebni otroci. Če otroka namreč sprejmejo same, ga sprejme vsa družina in v končni fazi tudi družba.

"Res sem presenečena, da sem bila izbrana, ker so vse ženske izjemne. Zahvala gre mojemu možu in hodečima hčerama. Hvala otroški norosti. Tako je vsem lažje. Zaradi otroške norosti sem veliko bolj vesela. Hvala tudi mojima staršema, ker sta mi dala »gen« moči in neustrašnosti. Hvala vsem staršem našega zavoda. Smo zelo posebni, drugačni. Imamo tudi veliko črnega humorja, da zdržimo. Ja, naša življenja niso običajna. imamo skrbi. Imamo drugačne napore. Ampak neustavljivo voljo in ljubezen," je povedala nagrajenka. Čestital ji je tudi predsednik Borut Pahor, ki se je udeležil prireditve.

V letošnji akciji Slovenka leta so sodelovale še: Danica Avsec, Ksenija Benedetti, Mirela Čorić, Darja Črnko, Vita Mavrič, Saša Pavček, Hanna A. W. Slak, Leonida Zalokar, Janja Zupan. (Foto: Primož Predalič)

V letošnji akciji Slovenka leta je sodelovalo še devet krasnih žensk, ki so prav tako navdušile s svojim delom in vrednotami:

Danica Avsec, dr. med. in direktorica Zavoda Slovenija Transplant, je zaslužna za razvoj organizirane, kakovostne in zaupanja vredne transplantacijske mreže v Sloveniji.

Ksenija Benedetti, dolgoletna šefinja Protokola Republike Slovenije, je s svojo karizmo, odprtostjo, predvsem pa znanjem poskrbela, da javnost razume, stroka pa spoštuje delo tega pomembnega državnega organa.

Mirela Čorić je večkrat odlikovana policistka in neverjetna ženska. Leta 2012 je takrat policistka na kolesu sama sklatila in aretirala roparja zlatarne na Wolfovi v Ljubljani, ki sta bila na begu.

Darja Črnko je mati in vodja ekipe smučarke ter hčere Ilke Štuhec. Je tudi gradbena inženirka, ki je svojo hčer od majhnih nog spodbujala k smučanju. Mati in hči sta v lanski sezoni alpskega smučanja sestavili vse koščke dolgoletne smučarske sestavljanke in Ilka Štuhec je postala prva dama svetovnega smuka.

Vita Mavrič je glasbenica, šansonjerka in interpretka, ki je z znamenitim Cafe teatrom šansonu v Sloveniji zgradila dom, z mednarodnimi večeri La vie en rose pa mu podarila lasten festival.

Saša Pavček, prvakinja SNG Drama Ljubljana, pesnica, esejistka in dramatičarka ter redna profesorica na AGRFT, ki je doslej odigrala že več kot 120 različnih vlog.

Hanna A. W. Slak, režiserka in scenaristka je svetovljanka, rojena v Varšavi, živeča v Berlinu in razpeta med različnimi projekti in festivali doma in po svetu. Večkrat nagrajena avtorica je nazadnje slavila na letošnjem 20. Festivalu slovenskega filma, kjer je film v njeni režiji Rudar prejel kar tri vesne. Rudar pa je tudi slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja 2018.

Dr. Leonida Zalokar, odločna in zavzeta ravnateljica VZ Planina otroke in mladostnike še posebej dobro razume.

Asis. Dr. Janja Zupan, mag. farm., raziskovalka, ki je z mednarodno skupino raziskovalcev na Inštitutu za medicinska raziskovanja Univerze v Aberdeenu dve leti proučevala matične celice in odkrila novo populacijo matičnih celic, ki so sposobne same obnavljati hrustanec. Dognanja so objavili v eni najuglednejših znanstvenih revij Nature Communications.