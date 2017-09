Slovenski fotograf po srečanju z Naomi Campbell: Nikoli ji ne bi pripisal 47 let

Naomi Campbell se je prepustila slovenskemu fotografu Tiborju Golobu. (Foto: osebni arhiv)

Tibor in novinarka Zorica S. Radulović, ki je na nek način omogočila srečanje med Tiborjem in Naomi (Foto: osebni arhiv)

Tibor Golob, ki je v objektiv ujel že številne slovenske estradnice in se čez lužo družil s Kylie Jenner in Janice Dickinson, lahko na svoj seznam doda še eno lepotico. Tokrat je imel priložnost fotografirati eno in edino supermanekenko Naomi Campbell.

Britanska zvezdnica je pred dnevi prišla v Srbijo, kjer se je udeležila velikega gala dogodka akademije za ličenje, kjer je tudi podelila nagrado.

''Po podelitvi je Naomi v zasebni sobi dala intervju za srbsko izdajo revije Story, kjer sem jo tudi fotografiral. Management je želel imeti na izbiro štiri fotografe, eden izmed njih sem bil jaz. Tako, da se je na koncu Naomiina ekipa po pregledu celotnega mojega dela, odločila zame,'' je za 24ur.com povedal Tibor Golob, ki dodaja, da je bila ob 47-letni lepotici ekipa 20 ljudi. ''Imela je svojega frizerja, vizažista, varnostnike ...''

Tibor pa lepo Naomi ni mogel prehvaliti: ''Naomi je v živo točno takšna kot na slikah. Izjemno lepa, nikoli ji ne bi pripisal 47 let! Vidi se ji, da je ogromna zvezda. Oddaja diva energijo. Izjemno sem ponosen, da sem lahko stal pred njo s svojim fotoaparatom in jo fotografiral. Spoznati in delati z osebo, ki je tako zelo vplivna v svetu mode, je verjetno cilj vsakega modnega fotografa. Mislim, da tega trenutka ne bom nikoli pozabil.''