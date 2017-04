Slovenski Ryan Gosling razkril, zakaj ga ni več v Usodnem vinu

30-letni Miha Rodman: ''Sanjska vloga je zame v bistvu vloga, ki ti odpira čim več stvari.'' (Foto: osebni arhiv)

Miha Rodman (Foto: Peter Giodani)

Ko je bil sprejet na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) v Ljubljani je Miha Rodman začutil strast so gledališča, ki do danes ni popustila. Njegova prva gledališka predstava takoj po AGRFT je bila v SNG Drama Ljubljana z naslovom Roberto Zucco. V njej je igral manjšo vlogo, bil je zvodnik.



Leta 2012 je postal stalni član igralskega ansambla Prešernovega gledališča Kranj in je še do danes najmlajši član ansambla.



''Biti del igralskega ansambla je zame velika čast. Do vseh igralcev v ansamblu imam veliko spoštovanje. Ko sem eno leto po Akademiji prišel v Kranj so me sprejeli tako, kot da sem njihov. Ne da sem mlajši, manj vreden, manj izkušenj, ampak sem bil enakovreden njim, igral sem enakovredne vloge. Ker smo manjši ansambel, se vloge tudi bolj pravično razporedijo. Med seboj se zelo dobro razumemo in smo super ekipa,'' o svojih igralskih kolegih pravi Miha, ki ima na sanjske vloge zelo zanimiv pogled.

''V vsaki vlogi moraš najti nekaj, kar te kot igralca zanima raziskovati, kar te privlači in kar ti je izziv. Mislim, da ima vsaka vloga ta potencial. Sanjska vloga je zame v bistvu vloga, ki ti odpira čim več stvari. Imam sanjske ekipe, s katerimi bi želel delati. Meni se zdi veliko pomembnejše, s kom delaš, kot kaj delaš, ker ta ''kaj'' je vedno lahko dober, če je kolektiv povezan in dober.''

Ryan Gosling ali Jake Gyllenhaal? Hm ... (Foto: Peter Giodani)

Vsak igralec seveda igro doživlja na svoj način. Za Miho pa je pri igri največji čar, ko ne gre vse po načrtih.

''Meni osebno je najbolj zabavno, ko gre kaj narobe (smeh). Uživam v delovnem procesu, ali je to gledališče ali film, neko situacijo naštudiraš in jo nekajkrat ponoviš, ali posnameš ali pa nastopiš pred ljudmi. In to nekako teče, več ali manj ustaljeno. Poskusiš čim več spontanosti, ampak točno veš, kaj se bo zgodilo. Občasno pa se zgodi nek trenutek, čar, ko gre nekaj narobe: ali nekdo narobe pove tekst oziroma pozabi povedati do konca kakšen stavek, ali pozabi prinesti kakšno stvar na oder in potem je treba stvar improvizirat in se znajti. In ravno to je meni najbolj zabavno. Moraš biti v trenutku, pristen, prisoten in verjeten ter izpeljati svojo nalogo, ki jo imaš zadano tako, da nihče ne posumi. Velikokrat se to zgodi v filmih in potem režiser uporabi ravno ta kader. Za to je poskrbel hollywoodski igralec Leonardo DiCaprio v filmu Django brez okovov. Tako se je vživel v prizor, da ko je želel razsekati lobanjo, je narobe udaril in si je prerezal dlan ter začel krvaveti . In to ni bilo del scenarija. Ampak Leo se ni ustavil in je šel tako daleč, da je na koncu še soigralko s krvjo namazal po obrazu in to je zdaj mojstrovina. On je bil v bistvu tako noter v liku, da ga bolečina ni zmotila in je šel samo dalje. In to je meni ta čar igre. Vse ostalo je priprava na igro, da se lahko ta trenutek zgodi in ko se to zgodi, je to čarovnija.''

Miha trenutno blesti v predstavi Judovski pes, ki jo v aprilu lahko vidite tako v ljubljanskem Mini teatru kot na odru Prešernovega gledališča Kranj. V predstavi Miha odigra sam približno 26 različnih vlog. (Foto: osebni arhiv)

Zahteven izziv - Judovski pes in 26 vlog za enega igralca

Predstava Judovski pes, ki je nastala po romanu izraelskega avtorja Asherja Kravitza v režiji izraelskega režiserja Yonatana Esterkina v koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj in Mini teatra, je bila premierno uprizorjena 27. januarja ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta. Zgodba o pogumu, želji po preživetju in prijateljstvu med človekom in psom, ki ju tudi smrt ne more ločiti. Protagonist predstave je pes Kir, ki ga uprizarja Miha. Besedilo, skozi perspektivo psa, na zelo posreden način spregovori o antisemitizmu in holokavstu.

Vloga je bila zanj poseben izziv, saj je Miha prvič delal monodramo, kar pomeni, da je na odru sam in vse vloge – v predstavi jih je približno 26 - odigra čisto sam. Poklon.



''Režiser Yonathan Esterkin me je zelo podpiral in se mi zdi, da ima velik smisel za igralca. Zame je bil to pomemben proces ustvarjanja, kjer vidimo, kako je bilo takrat za Jude v Nemčiji in refleksija na to, kar se danes dogaja v Sloveniji in po celem svetu. Največja težava je bilo besedilo, ker ga je res ogromno. In še v dveh jezik smo delali – predstavo je na voljo tako v slovenščini kot angleščini. Veliki poudarek je bil seveda, kako razlikovat vse te like, glasove,'' je za 24ur.com povedal Miha, ki je v ta projekt vložil veliko truda, ki pa je bil na koncu poplačal z odzivi obiskovalcev. Ekipa se bo s predstavo odpravila tudi na gostovanja, med drugim se obetajo države, kot so Indija, Kolumbija, Nikaragva, Velika Britanija.

Saša Pavlin Stošić in Miha Rodman sta skupaj že šest let, družbo pa jima dela tudi ljubek labradorec Marlon. (Foto: Šimen Zupančič)

Od vloge v Usodnem vinu in še dlje



Za vse tiste, ki spremljate serijo Usodno vino, se verjetno spomnite, da je Miha v prvi sezoni igral Jureta Petriča, sina Violete (Darja Richman) in Matjaža Petriča (Jernej Kuntner). Jure je na začetku dvoril Nini Dolinar (Inja Zalta), nato pa je nenadoma odpotoval v Avstralijo, od koder se še do danes ni vrnil. Ker številne gledalce zanima, ali bomo Jureta v zgodbi še videli, je Miha iskreno priznal: ''V slovaški različici zgodbe se je igralec, ki je igral lik Jureta skregal s produkcijo in so zato celotni lik umaknili iz zgodbe tako, da so ga poslali v Avstralijo. Ker smo mi povzeli scenarij od njih, se je na žalost isto zgodilo tudi z mojim likom. Jaz sem s celotno našo ekipo Perfo produkcije ostal v odličnih odnosih in upam, da bomo v prihodnosti še kdaj sodelovali.''

Vlogo zapeljivke Karin v Usodnem vinu igra njegova partnerica Saša Pavlin Stošić, s katero sta skupaj že šest let. Sašo in Miho tako ne druži samo partnerska ljubezen, ampak tudi ljubezen do gledališča. Njuna prva skupna predstava in hkrati tudi Sašina prva po AGRFT je bila Močan rod, kjer sta nastopila v vlogi ljubimcev. V njej pa je nastopil tudi njun labradorec Marlon

Zaljubljenca se doma poskušata odklopiti od igralskega sveta, jima je pa v odnosu zato veliko lažje, ker oba dobro razumeta igralski poklic. ''Seveda je velik plus to, da sva oba igralca, saj oba točno veva, kaj se dogaja z drugim. Zdi se mi, da biti igralec ni samo služba, ampak način življenja. In to da partner zna razumeti in spoštovati in da ve, kdaj imaš dobre in kdaj slabe dneve, kdaj se moraš umakniti, ga pustiti pri miru, občasno moraš odigrati ljubezensko sceno in nekdo tega mogoče ne bi znal tako dobro prenesti, kot nekdo, ki je tudi sam v igralskih vodah,'' za konec še doda Miha, ki ga večkrat razveselijo s komplimentom, da je podoben svetovno znanima igralcema Ryanu Goslingu in Jakeu Gyllenhaalu. In to meni tudi njegova draga.