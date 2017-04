Slovenski zvezdniki za novo ultrazvočno napravo

Slavni so lahko tudi odlično orodje za doseganje dobrodelnih ciljev. Jan Plestenjak, Klemen Bunderla in Miran Rudan so se pridružili akciji medicinskih sester poliklinike, ki so se tudi s pomočjo radijske postaje lotile zbiranja denarja za novo ultrazvočno napravo za bolnike z boleznimi ščitnice, ki jo nujno potrebujejo.