'Snemanje za film Čudežna ženska je bilo eno izmed mojih najljubših snemanj do zdaj'

21-letna Alya Elouissi že dve leti ustvarja v Londonu. (Foto: osebni arhiv)

Slovenka Alya Elouissi je 21-letnica, ki že dve leti samostojno živi in ustvarja v Londonu. Spomladi 2015 je namreč opravila avdicijo in dobila eno izmed glavnih vlog v novi gledališki igri Accidental Artist londonskega gledališča Bread and Roses. S sodelovanjem v takšnem projektu je uspešno pridobila kar nekaj agentov, kar ji je začelo prinašati intenzivno delo v filmu, glasbenih videih, oglasih, serijah in gledališču.

Alya pravi, da se je že v otroštvu popolnoma zaljubila v igro in glasbo in je že takrat vedela, da se s tem želi ukvarjati tudi poklicno. V osnovni šoli je začela igrati v ljubljanski dramski skupini, s katero so na Gledališkem festivalu v Mladinskem gledališču leta 2007 zmagali, sama pa je dobila nagrado za najobetavnejšo mlado igralko, katero ji je podarila Tanja Ribič. Tako je poleg igranja v gledališču začela obiskovati tudi igralske tečaje, največ zaslug pa pripisuje Dramski šoli Satirikon Viktorja Ljubutina in Vanje Slapar. V Londonu, kot pravi, se je zares znašla po naključju.

V filmu Čudežna ženska je zaigrala manjšo vlogo policistke: "Snemanje je bilo eno izmed mojih najljubših snemanj do zdaj. Najbolj mi je bila všeč preobrazba sedanjosti v preteklost ... kako se zaradi odlične filmske scenografije in kostumov v trenutku znajdeš v tistem času in dejansko začneš "živeti" tisti čas. In pa seveda ogromna produkcija in ekipa za takšnim filmom. Na snemanju sem zelo uživala in vsi smo čutili, da ustvarjamo nekaj velikega, Gal in Chris pa sta bila ves čas zelo profesionalna."

"Življenje v tujini, sploh pa v tej industriji, te prisili do konstantnega fokusa in preizkušenj, hkrati pa osebno ves čas izjemno rasteš," še dodaja. Poleg igre pa nadebudno igralko lahko zasledite tudi v različnih reklamnih oglasih, kot tudi v glasbenih videospotih – Example ft. Jacob Plant za pesem Reflections, James Blunt (Love Me Better) in Piano Wire. Na vprašanje, kako se počuti po osebnem sodelovanju s takšnimi velikimi imeni skromno odvrne, da je izjemno hvaležna, na snemanjih pa je na prvem mestu vedno delo in profesionalnost.

​Skupaj z Rito Oro in Sigmo pa je plesno nastopila tudi na odru britanskega X factorja pred očmi Simona Cowella, Cheryl Cole, Nicka Grimshawa in Ollyja Mursa. Poleg igralskega izpopolnjevanja na Royal Academy of Dramatic Arts se je maja 2016 udeležila tudi Filmskega Festivala v Cannesu, saj je bila izbrana v igralski program v sklopu Short Film Corner Festivala in sodelovala z Emmy nagrajeno casting direktorico Nancy Bishop in Luci Lenox, kar ji je prineslo še več kontaktov in priložnosti.

​Igranje pa ni njena edina strast. Že pri 11. letih je začela s pisanjem pesmi in urami solo petja ter tako nastopala na že kar nekaj znanih prizoriščih, kot so O2, Caffe Concerto, Hoodoos, pred kratkim pa je bila uspešno izbrana za nastop na priznanem koncertu v sklopu RB Entertainment in tudi nastopila na velikem dobrodelnem koncertu NoDAPL Charity. Poleg igralstva in glasbe pa ji uspeva tudi v modnem svetu. Že kmalu po prihodu v London leta 2015 je bila del ekipe za novo kolekcijo oblikovalke Little Shilpa (ki ustvarja tudi za Lady Gaga) modnem tednu v Londonu.

"Nimam ustaljenega urnika. Čisto vsak teden, vsak dan je drugačen. Od pevskih vaj, snemanj v studiu, nastopov, dolgih avdicij do snemanj, spet vaj, spet snemanj ... Najbolj pomembno pa je ostati zvest sam sebi in si slediti, ne glede na ljudi in okoliščine," še zaključi prikupna mladenka.