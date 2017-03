Soki z glasbili opremil kar pet slovenskih osnovnih šol

​Za norčije na stezi je skrbel tudi Klemen Bunderla. (Foto: Marko Šebrek)

Projekt 20za20 oziroma njegov boter Marko Soršak Soki, je priredil dobrodelni bovling turnir, na katerem je slovenski bobnar in član skupine Elvis Jackson uspel zbrati zelo lep kupček denarja, s katerimi bo lahko opremil kar pet novih slovenskih osnovnih šol.

Dogodku so se pridružili slovenski zvezdniki, številni podporniki in prijatelji največjega glasbeno-dobrodelnega projekta pri nas. Sani Bečirović, Tanja Kocman, Pop Design, Slon in Sadež, Tomaž Barada, Happy Ol' Mcweasel, Damjan Murko, Hellcats, Gušti in Klemen Bunderla so le nekateri od številnih znanih, ki so združili zabavo in dobrodelnost. Na dogodku pa so nastopile tudi že nekatere obdarjene osnovne šole, kot so osnovna šola Sladki vrh, OŠ Angela Besednjaka, OŠ Borcev za severno mejo in OŠ Draga Kobala.