Sokijev projekt 20za20 prepričal tudi Japonce

Sokija je na Japonsko pospremil bobnarski prijatelj Luka Pate. (Foto: osebni arhiv)

Japonski bobnarski velesili je pozornost najprej vzbudil posnetek predsednika Boruta Pahorja, ki je sedeč za njihovimi bobni suvereno ''nažigal'' pesem skupine Big Foot Mama Nisem več s tabo. Ko je Soki na Japonsko nekaj dni kasneje poslal tudi podrobnejšo dokumentacijo projekta 20za20 in motiv tovrstnega dejanja, je pri strogih japonskih poslovnežih vzbudil še več zanimanja. Odločili so se, da ga spomladi 2017 povabijo, da si na lastne oči ogleda, kako nastajajo najimenitnejši seti bobnov na svetu in unikatne bobnarske paličice, ki jih v istem podjetju izdelujejo že od leta 2013.

Kljub temu, da je Sokijevo pot na Japonsko spremljala tudi nesreča s prtljago, ki je na cilj prispela z nekaj dni zamude, le-ta pa je vsebovala tudi skrbno pripravljeno predstavitev projekta, Sokija to ni vrglo iz tira. Po zaključku predstavitve projekta, njegovega dela in za nameček še ogleda kratkega koncerta skupine Elvis Jackson, so bili zbrani možje več kot navdušeni nad projektom, rezultati in samo idejo. Nemudoma je padla odločitev, da bodo slovenskim osnovnim šolam poslali nekaj setov bobnov in bobnarskih palic, napovedali pa so tudi svoj obisk ob zaključku projekta na 100. osnovni šoli. Poleg tega želijo projekt 20za20 kot primer izjemno dobre prakse predstaviti tudi distributerjem in bobnarjem – ambasadorjem podjetja širom po svetu. Na Sokijevo veliko veselje bo tako njegov projekt predstavljen tudi njegovemu idolu Larsu Ulrichu, bobnarju skupine Metallica.

Slavnostni sprejemi in neizmerno gostoljubje je Sokija in Luko spremljalo na vsakem koraku. (Foto: osebni arhiv)

Soki po povratku v Slovenijo že nadaljuje svojo udarno pot. Takoj po prihodu je z glasbili obdaril UKC Maribor, odigral koncert s člani svoje zasedbe Elvis Jackson na Orto Festu, ta petek pa bo obiskal škofjeloške osnovne šole. ''Takšne priložnosti ne bom zamudil. Zavedam pa se, da me čaka veliko dela in velika odgovornost. Zelo si želim, da mi Slovenija ob tem stoji ob strani,'' pravi Soki, ki je kljub številnim obveznostim še vedno pod vtisi Japonske, njene tradicije, neizmernega gostoljubja, kulinarike, predvsem pa odziva podjetja, za čigar bobni ponosno sedi že več kot dva desetletja.