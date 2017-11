Srčna policistka Mirela Čorić je ženska leta 2017

Srčna Mirela Čorić je postala ženska leta 2017. (Foto: Mare Vavpotič)

Akcija Ženska leta vsako leto izpostavlja izjemne ženske, pogosto prezrte, a strokovno odlične in osebnostno navdihujoče. Ženske, ki niso velike medijske zvezde, so pa mojstrice svojega poklica. Njihova izjemnost je v tem, da poleg vsega na številne različne načine spreminjajo življenja drugih na boljše.

Za žensko leta 2017 so bralke in bralci revije Zarja letos izbrali Mirelo Čorić, ki je s svojimi pogumnimi in človekoljubnimi dejanji prepričala vso Slovenijo, za nagrado pa je prejela unikatni kipec priznane umetnice Ljubice Ratkajec Kočica. Letošnjo slovesno prireditev je vodil David Urankar, vloga slavnostnega govornika pa je pripadla patru Pavlu Geržanu.

Za naziv ženska leta 2017 so se potegovale kandidatke, ki se lahko pohvalijo s posebnimi pozitivnimi lastnostmi, prizadevanjem za boljši svet, pokončno držo ali uspešnostjo na svojem področju. Mednje so se poleg Čorićeve uvrstile še igralka in zvezdnica šova Zvezde plešejo Urška Vučak Markež, serviserka slovenske smučarske ekipe (in mama Ilke Štuhec) Darja Črnko, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela prof. dr. Metoda Fikfak, psihiatrinja prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, ilustratorka Ančka Gošnik Godec, novinarka Lidija Hren, okoljevarstvenica Petra Matos, upokojenka Rožca Šonc in ravnateljica Vzgojnega doma Planina dr. Leonida Zalokar.

Razglasitve se je med mnogimi pomembnimi in znanimi Slovenkami in Slovenci udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. (Foto: Mare Vavpotič)

Zmagovalka, Mirela Čorić, je policistka, ki je bila odlikovana z medaljo za hrabrost, ker je pred štirimi leti sama prijela moška, ki sta v Ljubljani oropala zlatarno, za to dejanje pa je letos prejela tudi medaljo za požrtvovalnost. Pred hujšimi zdravstvenimi posledicami je rešila starejšo sosedo, ki je pozno zvečer poklicala na pomoč. Medaljo za srčnost pa bi si zaslužila zato, ker je v svoj dom z vso ljubeznijo takoj ob njegovem rojstvu sprejela nečaka, za katerega njegova mama ne more skrbeti.

Odrasla je v ljubljanski soseski Rakova Jelša, ki je bila včasih na zelo slabem glasu. "Veliko mojih sosedov, znancev in prijateljev, s katerimi smo se družili v otroštvu, je na žalost v zaporu. Vendar mi je bilo že kot mlajši jasno, da so nekateri preveč divji, hoteli so vse poskusiti, in sem se umaknila od njih." Mamo je izgubila pri rosnih 17 letih in še danes jo pogreša. Njen oče živi v Velenju, dobro se razumeta in sila ponosen je na svojo hčer. Prav tako je nanjo ponosna družina njenega bivšega moža, s katerim ohranjata spoštljiv odnos, nekdanja tašča pa je njena tesna prijateljica.

Mirela si je po tihem vseskozi želela postati policistka, vendar takrat na policijsko akademijo še niso sprejemali žensk, zato je sprva sedla v klopi ekonomske srednje šole in v prostem času, tako kot že prej v osnovni šoli, trenirala karate. Po srednji šoli se je odločila za prekvalifikacijo, saj se ni videla v pisarni, temveč na terenu, med ljudmi. V službi je večinoma prijazna, tudi ljubeča, saj se tako bolje počuti in mnogo več doseže. Mirela Čorić, ženska leta 2017, svojega dela ne dojema kot službe, temveč kot poslanstvo, zaradi česar so se z njenim dosežkom na Twitterju ponosno pohvalili tudi kolegi policisti. "Mirela, ponosni smo nate in veseli, da si v naših vrstah!" so zapisali.

Za glasbo na prireditvi so letos poskrbeli člani Big Banda Krško pod vodstvom dirigenta Aleša Suše, na odru sta se jim pridružili tudi solistki Tadeja Molan z izvedbama Both sides now in Voda ter Vesna Zornik s pesmijo Vozi me vlak v daljave, za piko na i so poskrbeli Manouche z razigrano izvedbo skladbe Kavalir, spet pa je zbrane v dvorani v vlogi odrskega mojstra navdušil in nasmejal igralec Boris Kobal.