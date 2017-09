Srčni Luka Dončić: On je pravi borec in šampion

Luka Dončić je že večkrat pokazal, da mu družina pomeni vse. Ob očetu Saši Dončiću, ki je sina ponosno podpiral ob robu igrišča in reprezentančne akcije komentiral tudi med prenosi tekem na Kanalu A in POP TV, so mu zelo pomembne njegove tri dame, mama Mirjam Poterbin, babica Milena Poterbin in srčna izbranka Anamarija Goltes, ki so ga podpirale na tribuni. Tukaj pa je še en za mladega košarkarja zelo pomemben družinski član, Lukov dedek, ki je za svojega junaškega vnuka žal moral navijati iz Slovenije. Čeprav je Luka v domovini po vrnitvi iz Carigrada ostal manj kot 24 ur, pa je našel čas, da se mu za vso podporo srčno zahvali. Pred vrnitvijo v Španijo, kjer nanj že čakajo soigralci iz kraljevega kluba Real Madrid, ga je obiskal v bolnišnici in mu na srce položil osvojeno zlato.

Naš košarkarski čudežni deček, ki se kljub poškodbi na finalni tekmi Slovenije proti Srbiji že vse od zmage prešerno smeji, je v bolnišnici obiskal enega od svojih vzornikov, srečanje pa s srčno objavo delil tudi s svojimi oboževalci. "Vse pohvale" in "Blagor dedku s takim vnukom. Naj si hitro opomore," sta le dva od spodbudnih komentarjev, ki so se vsuli pod objavo fotografije, pod katero je Luka zapisal: "On je pravi borec in šampion!! Drži se, dedek!!"