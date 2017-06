Ste gledali Ligo prvakov? Slovenca ste zagotovo spregledali

Marko (desno spodaj) nosi modro jopico, zelen pulover, lase ima spete v čop in okoli glave zavezano črno ruto. (Foto: AP)

Slovenskemu plesalcu in koreografu Marku Stamenkoviću, ki že nekaj časa živi in ustvarja v Londonu, je uspel nov plesni podvig. 27-letnik je nastopil z legendarno skupino Black Eyed Peas na sobotni slovesnosti pred začetkom finala Lige prvakov.

Black Eyed Peas (Foto: AP)

''Občutek je nor. Ko si enkrat na stadionu, je tako hrupno. Če ne bi imeli v ušesih slušalk, ne bi slišali glasbe. Vibracije čutiš po celem telesu in kamor koli pogledaš, vidiš morje ljudi, vse je polno do zadnjega sedeža,'' je za 24ur.com povedal Marko, ki so ga k projektu povabili ameriški koreografi, s katerimi je v preteklosti že sodeloval.

''Kot plesalec nikoli ne veš, s kom boš nastopal. Je pa to definitivno ena od najbolj popularnih skupin, za katero sem plesal. Res uživam ob njihovi glasbi, ki se velikokrat znajde tudi na mojem predvajalniku,'' je še dejal Marko, ki je tudi velik ljubitelj nogometa.

''Zelo rad spremljam nogomet. Ko sem izvedel, kje plešemo, sem bil res vesel. Nisem imel favorita. Ne glede na končni razplet je bila zgodovinska tekma. Če bi zmagal Juventus, bi bil vratar Gianluigi Buffon najstarejši igralec, ki je kadar koli osvojil pokal Lige prvakov, tako pa je Real Madrid zmagal drugo leto zapored, kar je tudi zgodovinski uspeh.''