Strojništvo je zamenjal za modno pisto: Hitri hrani sem se odpovedal že kot najstnik

Strojništvo je zamenjal za modno pisto. (Foto: Tasos Anestis)

Gašper Tratnik je obiskoval srednjo tehnično strojno šolo v Celju, nato pa nadaljeval študij strojništva v Ljubljani. Med študijem ga je zanimalo tudi manekenstvo, zato se je leta 2012 prijavil na tekmovanje za Mistra Slovenije in se uvrstil med TOP 10.

Gašper Tratnik (Foto: Tasos Anestis)

''Z uvrstvijo na tekmovanju Mister Slovenija sem dobil modno agencijo, preko katere sem januarja 2013 odšel v Bangkok delati kot maneken. Po treh mesecih me je pot iz Tajske ponesla v Malezijo, kjer sem ostal štiri mesece. Po dolgih sedmih mesecih sem se vrnil nazaj domov, saj sem moral zaključiti študij strojništva, vendar sem že takrat vedel, da je to bil šele začetek moje modne kariere. Še istega leta sem diplomiral. Leta 2014 sem se vrnil v Azijo za deset mesecev, kjer sem delal kot maneken v Singapurju, Hong Kongu in Guangzhou. Takrat sem bil odločen, da si bom v modnem svetu zgradil kariero. Leto 2015 sem preživel večinoma v Milanu, kjer sem delal s svojo agencijo ter leta 2016 še v Barceloni. Še vedno delam kot maneken po Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem,'' je za 24ur.com povedal Gašper Tratnik, ki je komercialen model, zato ga večinoma vidimo v oglaševalskih kampanijah in TV oglasih.

Manekenski poklic zahteva tudi veliko potovanj, zaradi katerih odkrivaš nove kraje, pravi. ''Potovanja v manekenstvu so zabavna. Od začetka je nekoliko težje, ker ne poznaš ničesar. Še posebej na letališčih se moraš sam znajti, pa tudi po mestih, kako priti na avdicije ... Ko se enkrat vsega tega navadiš, je vse lepo. Zase lahko rečem, da sem si ogledal vse znamenite kraje, o katerih sem prej lahko le sanjal. Vse znamenitosti sem si ogledal med vikendi, saj sem imel med tednom urnik precej poln. Slaba stran potovanj je mogoče samo to, da sem vse te prelepe kraje obiskal z znanci in ne z najbližjimi prijatelji ali z družino,'' meni 27-letnik, ki se ne poslužuje diet.

Slovenski maneken razkril skrivnosti svoje postave. (Foto: Matic Kremžar

Gašper ni samo maneken, ampak tudi oblikovalec. (Foto: Matic Kremžar

''Moram reči, da se ne držim stroge diete. Prehranjujem se zdravo in redno se gibljem, ampak to je del mojega vsakdana. To je moj življenski slog. Nimam potrebe po hitri hrani, niti se ne spomnim, kdaj sem jo nazadnje jedel, verjetno v najstniških letih (smeh). Edina stvar, ki jo imam res rad in se kdaj pregrešim je čokolada. Kadar imam napad sladkega, se zgodi, da pojem celo, ampak to se ne zgodi prav pogosto.''

Njegov vzornik je David Gandy, britanski maneken, ki je obraz modne hiše Dolce&Gabbana. Gašper je Davida osebno spoznal na predstavitvi kolekcije spodnjega perila v Hong Kongu. Tudi sam želi slediti njegovi uspešni modni karieri: ''Najtežja stvar v tem poslu je vztrajati in uspeti. Uspeh ne pride čez noč. Zanj se je treba potruditi. Ko se enkrat odločiš za delo v tujini, podpišeš pogodbo za minimalno tri mesece. Biti moraš tudi mentalno močan, da zdržiš toliko časa stran od družine.''

Gašper ni samo maneken, ampak tudi oblikovalec, ki se ponaša z lastno kolekcijo zapestnic in lesenih metuljčkov: ''Kolekcija je namenjena tako moškim kot ženskam, predvsem pa je ideja teh zapestnic, da bi tudi moški bolj prisegali na modne dodatke.''