Tandem Valič v ringu že 111-krat

Gledališka uspešnica, v kateri sta moči združila priznana igralca Iztok in Domen Valič, oče in sin, je po desetletju piljenja in več kot sto izvedbah dobila nov zagon, ko sta Domen in Iztok zaigrala v priljubljeni televizijski seriji Usodno vino in je Domen zapustil ansambel MGL ter postal igralski svobodnjak.

Domen kot mladi Jojo obvlada hojo v petah. (Foto: Urška Boljkovac)

Zgodbo o boksarju, ki je živel med nasiljem in športom, zdaj pa se srboritemu mladcu pomaga osvoboditi agresije, ki jo nosi v sebi, že od premiere spremljajo odlične kritike. Nič drugače pa ni bilo sinoči. Nekateri so navdušeni nad Domnovo izvedbo lika mladeniča Joja, ki ga je oblikoval s pomočjo raperja Adama Velića, ki se je predstavil tudi v šovu Slovenija ima talent. Ena od gledalk je Iztoku zaupala, da njegov lik izvaja identične trike, kot jih je v podobni situaciji njen oče, najbolj zabaven pa je bil komentar gospe, ki je priznala, da v visokih petah ne zna hoditi tako samozavestno kot igralca.

V občinstvu smo opazili tudi nekaj znanih obrazov, od bivše srčne dame Nike Horvat ter prvakov Jurija in Lučke Batagelj, s katerimi Domen soustvarja plesni spektakel Dance Amore, svežega Borštnikovega nagrajenca Nika Škrleca, oblikovalke Hane Karim, pa Iztokove kolegice z akademije in soigralke Polone Vetrih, poslanke Violete Tomič, režiserja Sama Strelca ... Vedno zaposlena Iztok in Domen se sicer trenutno razdajata še v nekaj drugih predstavah, Domen sinhronizira risanko o bikcu Ferdinandu, Iztoka pa gledamo tudi v novem Nabršnikovem filmu Slovenija, Avstralija in jutri ves svet.

To sezono bosta igralca s komedijo Boksarsko srce redno nastopala v SiTi Teatru BTC in drugih krajih po Sloveniji.