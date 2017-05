Tanja Ribič s čustvenim voščilom: Hvala tebi in vesolju, da najina ovinkasta pravljica traja

Tanja Ribič (Foto: POP TV)

Tanja Ribič, ki jo na gledaliških odrih trenutno vidimo v predstavi Čudežna terapija in muzikalu Trač ali Mnogo hrupa za nič, je na Facebooku objavila fotografijo iz preteklosti. Na njej ji družbo delata mož Branko Đurić - Đuro in psiček Miki. Pod njo je javno čestitala svojemu dragemu, ki danes praznuje 55. rojstni dan.

''Ne vem, kako naj te še imenujem, saj sem ti že vse izgovorila in spričo takega bitja so vse besede blede. Srečna sem, da si me vzel s sabo na pot. Hvala tebi in vesolju, da najina ovinkasta pravljica traja,'' je zapisala Tanja in nadaljevala,

''ljubiti tebe je največja nagrada mojemu življenju! Tukaj, zdaj, potem, tam, preko ... vseeno, samo da te diham. Vse najboljše, ljubezen vseh mojih življenj.''

Pod njenim zapisom so se hitro vsule rojstnodnevne čestitke za Branka in želje, da bi njuna ljubezenska pravljica trajala večno.

Zakonca imata skupaj dve hčerki, Zalo in Elo.