Teja in Jani iz Gostilne: Tokrat je na vrsti fantek

Teja Perjet in Jani Jugovic, simpatičen kuharski par, ki se je spoznal v resničnostnem šovu Gostilna išče šefa, bo v kratkem povečal svojo družinico za novega člana. To sta razkrila kar na Instagramu in zapisala, da tokrat prihaja deček. Teja in Jani imata deklico Sio, Jani pa ima iz prvega razmerja dečka Taja.

