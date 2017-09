Tetovaža 'zlatega' Luke ima slovensko-španske korenine

A post shared by www.tatuajeslasrozas.com (@tattoolasrozas) on Sep 28, 2017 at 7:43am PDT

18-letni košarkar Luka Dončić, ki je bil poleg Gorana Dragića eden bolj odgovornih za slovensko zmago na evropskem prvenstvu, si je po njej omislil novo tetovažo. V madridskem tetovažnem studiu Las Rozas so mu že konec letošnjega junija naredili tetovažo na levem zapestju, zdaj pa si je dal ovekovečiti še veličasten pokal, ki zdaj krasi desni bok njegovega telesa. Tega je naredil ljubljanski studio Laibach Ink, a tetovaža še ni končana. "Luka je bil zelo vesel, da bo na sebi nosil motiv, ki ima zanj zelo velik čustveni pomeni in ga spominja na enkratni dogodek v življenju. Ker je bil že precej utrujen in je moral naslednje jutro leteti nazaj v Madrid, tetovaža še ni povsem zaključena. Upamo, da se bomo z njim uskladili še letos, da bomo zadevo zaključili," so nam povedali v omenjenem tetovažnem studiu. V Španiji so Luku v rimski pisavi dodali še datum, ko je s slovensko reprezentanco postal evropski prvak.

Luka ima na levem zapestju sicer vtetoviran latinski izrek "non desistas non exieris" (nikoli ne obupaj), poleg pa ima še svojo številko sedem. Ta izrek naj bi ga, kot je dejal, "dan za dnem opominjal".

Dejstvo je torej, da ima Luka zdaj pokal, ki mu najbrž pomeni vse na svetu, ves čas pri sebi oz. na sebi in tudi blizu svojega srca.



