'Težko bi si izbrala s plesom še manj povezan študij'

Ruska plesalka Valeriya Musina, ki jo je ljubezen do plesa pripeljala v Slovenijo, kjer je med drugim navdušila tudi v prvi sezoni oddaje Zvezde plešejo, komaj čaka, da spet stopi na plesišče tega spektakularnega šova, ki se vrača spomladi.

Poglejte, kateri trije profesionalni plesalci bodo spomladi del ekipe Zvezde plešejo.

V vmesnem času pa se posveča predvsem študiju, saj je jeseni postala študentka, prosti čas pa posveča seveda plesu. Mislili bi, da je tudi študij povezan s to njeno veliko strastjo, a kot pravi sama, "bi težko izbrala s plesom še manj povezan študij". Študira namreč biokemijo, a ne dvomi, da ji bo uspelo usklajevati študijske obveznosti s plesnimi.

Valeriya je v prvi sezoni šova Zvezde plešejo plesala z Miho Dragošem. Kdo pa bo njen slavni soplesalec v prihodnji sezoni? (Foto: Miro Majcen)

Ker je praznični čas posvečen družini, zna biti to obdobje tudi precej stresno za tiste, ki kot Valeriya, živijo zelo daleč od svoje družine. Je njen veseli december zaznamovan z ločenostjo od družine, ki živi v Rusiji, ali je to čas veselega snidenja? "Veseli december uživam še bolj kot po navadi, saj bom v tem mesecu prvič, odkar sem v Sloveniji, preživela dosti časa z družino. V začetku decembra sem že šla pogledat svoje, še enkrat pa sem jih obiskala za božič," nam je zaupala. Dodala je, da ker družine ne vidi pogosto, so zato ta srečanja še toliko bolj dragocena. Na ločenost so se po tolikem času že navadili, na začetku pa je bilo precej težko, priznava.

In ne samo družino, pogreša tudi šov Zvezde plešejo. "Oddajo definitivno zelo pogrešam, pogrešam njeno posebno vzdušje, to atmosfero, ki smo jo ustvarili skupaj s plesalci, znanimi in seveda gledalci. Verjamem, da bo druga sezona enkraten plesni spektakel, ki bo navdušil vse gledalce," nam je povedala.

Dodala je, da je oddaja vse nastopajoče, tako profesionalne plesalce kot znane obraze, zelo povezala. "Znani, ki so enkrat spoznali, kaj je to ples, zdaj ne morejo brez njega, tako da smo si skupaj ogledali plesna tekmovanja. Naše znane podpiramo tudi na njihovih področjih in gremo na predstave, koncerte ter različne dogodke," je povedala. Dodala je, da ohranja tudi stike s soplesalcem iz prve sezone, Miho Dragošem, ki uživa v vlogi očeta.